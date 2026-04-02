В США цены на топливо достигли четырехлетнего максимума – более 4 долларов за галлон (это меньше четырех литров), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Нью-Йорке на отдельных заправках стоимость превысила 5 долларов.

Рост цен ударил по американцам: по данным опроса, 55 % респондентов отметили влияние на семейный бюджет, а каждый пятый заявил о серьезном ухудшении финансового положения. Это может осложнить позиции Дональда Трампа и Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре и снизить их шансы на сохранение большинства мест в Конгрессе.