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В США цены на топливо достигли четырехлетнего максимума

02 апреля 2026 06:42
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В США цены на топливо достигли четырехлетнего максимума – более 4 долларов за галлон (это меньше четырех литров), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Нью-Йорке на отдельных заправках стоимость превысила 5 долларов.

Рост цен ударил по американцам: по данным опроса, 55 % респондентов отметили влияние на семейный бюджет, а каждый пятый заявил о серьезном ухудшении финансового положения. Это может осложнить позиции Дональда Трампа и Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре и снизить их шансы на сохранение большинства мест в Конгрессе.

Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

# Международная политика # политика США

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