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Михаил Русый: про санкции надо забыть, свои мозги включать и работать

08 декабря 2024 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие сегодня перспективные отрасли развития в сельском хозяйстве?

Михаил Русый: про санкции надо забыть, свои мозги включать и работать-2

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Каждая отрасль своего рода перспективна. Первое – нам надо выйти на где-то 3,5 миллиона поголовья свиней и обеспечить свою переработку по полной потребности. Ну, и энное количество на экспорт.

Второе направление – это дальнейшее развитие молочной отрасли. Это еще примерно миллиона два мы можем прирастать. А глава государства с самолета не вылезает, он уже объехал – я не знаю, каких стран еще нет, где он не был. И он везде ведет разговор о нашей продукции. Сегодня, как вы знаете, молочные войны, которые шли с нашими...

Александр Осенко:
Они уже канули в лету…

Михаил Русый:
Они нас научили, и мы создали такую систему прослеживаемости производства, что мы конкурируем в любой точке мира со своей продукцией. Говорят, двигатель прогресса – война и семинары. Нам войны не надо.

Александр Осенко:
Двигатель прогресса – санкции.

Михаил Русый:
Про них надо забыть, свои мозги включать и работать.

# Сельское хозяйство # Государственная политика в области сельского хозяйства # Михаил Русый # Интервью # Александр Осенко

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