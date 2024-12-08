Михаил Русый: про санкции надо забыть, свои мозги включать и работать

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Каждая отрасль своего рода перспективна. Первое – нам надо выйти на где-то 3,5 миллиона поголовья свиней и обеспечить свою переработку по полной потребности. Ну, и энное количество на экспорт.

Второе направление – это дальнейшее развитие молочной отрасли. Это еще примерно миллиона два мы можем прирастать. А глава государства с самолета не вылезает, он уже объехал – я не знаю, каких стран еще нет, где он не был. И он везде ведет разговор о нашей продукции. Сегодня, как вы знаете, молочные войны, которые шли с нашими...

Александр Осенко:

Они уже канули в лету…

Михаил Русый:

Они нас научили, и мы создали такую систему прослеживаемости производства, что мы конкурируем в любой точке мира со своей продукцией. Говорят, двигатель прогресса – война и семинары. Нам войны не надо.

Александр Осенко:

Двигатель прогресса – санкции.

Михаил Русый:

Про них надо забыть, свои мозги включать и работать.