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В Совете Республики пройдет заседание четвертой сессии Национального собрания восьмого созыва

02 апреля 2026 06:41
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В Совете Республики 2 апреля пройдет заседание четвертой сессии Национального собрания восьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы рассмотрят ряд законопроектов, среди которых изменения в законодательство по вопросам административной ответственности. Также в повестке проекты законов об изменении норм по недропользованию и по вопросам нормотворческой деятельности.

В Совете Республики пройдет заседание четвертой сессии Национального собрания восьмого созыва-2

Помимо внутренних документов, сенаторы обсудят и международные документы. Среди них – ратификация соглашения между правительствами Беларуси и Мьянмы об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Еще один законопроект касается ратификации соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – участников ШОС. Рассмотрение проектов законов станет ключевой частью заседания, которое определит дальнейшее развитие правового регулирования в ряде сфер.

Диалоговая площадка с молодежью прошла в Совете Республики.

# Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

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