В Совете Республики пройдет заседание четвертой сессии Национального собрания восьмого созыва

Сенаторы рассмотрят ряд законопроектов, среди которых изменения в законодательство по вопросам административной ответственности. Также в повестке проекты законов об изменении норм по недропользованию и по вопросам нормотворческой деятельности.

Помимо внутренних документов, сенаторы обсудят и международные документы. Среди них – ратификация соглашения между правительствами Беларуси и Мьянмы об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Еще один законопроект касается ратификации соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств – участников ШОС. Рассмотрение проектов законов станет ключевой частью заседания, которое определит дальнейшее развитие правового регулирования в ряде сфер.