Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с 25-летием Союзного государства

Четверть века вместе. Союзному государству 25 лет. Договор о его создании был подписан в Москве 8 декабря 1999 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального «союза двух» важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан.

По случаю 25-летия Договора о Союзном государстве обращение к народам Беларуси и России направил председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.