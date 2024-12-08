Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с 25-летием Союзного государства
Четверть века вместе. Союзному государству 25 лет. Договор о его создании был подписан в Москве 8 декабря 1999 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот документ во многом определил векторы дальнейшего развития наших стран. В фундаменте уникального «союза двух» важнейшие принципы – сохранение суверенитета, укрепление экономик и создание равных прав для граждан.
По случаю 25-летия Договора о Союзном государстве обращение к народам Беларуси и России направил председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ровно четверть века назад, 8 декабря 1999 года, мы открыли новый горизонт в наших отношениях. Это без преувеличения судьбоносное решение позволило двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности, на основе уважения суверенитета и национальной идентичности двух государств. Поэтому закономерно, что союз Беларуси и России получил широкую поддержку наших народов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения. В непростых условиях прошедшего периода мы многократно могли убедиться, насколько важны возможности, которые предоставляет нам такая интеграция, насколько ценной является взаимная поддержка.
Александр Лукашенко подчеркнул, за два с половиной десятилетия Беларусь и Россия многократно приумножили интеграционные связи по широчайшему спектру направлений. Реализовали ряд инновационных проектов в различных отраслях народного хозяйства. Развивая Союз, Минск и Москва, прежде всего, работают в интересах своих народов. Граждане Беларуси и России имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, системе социального обеспечения, беспрепятственное право на трудоустройство, свободное передвижение и выбор места жительства. Белорусский лидер выразил убеждение, что вместе мы преодолеем все трудности, подтверждая правильность выбранного курса на сплочение и совместное развитие.