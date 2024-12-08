Русый: Лукашенко всегда говорил мне делать три вещи, чтобы быть успешным руководителем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему все-таки происходят такие моменты, когда люди с регионов приезжают и рассказывают о своих проблемах на ваших приемах?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Я же тоже молодым руководителем был, мне глава государства всегда говорил, почти в каждом разговоре: делай три вещи для того, чтобы быть эффективным управленцем, чтобы и себя уважал, и тебя уважали. Принимай решения. Руководитель, который не принимает решения, – это не руководитель. И непринятое решение – это становилось проблемой. Неправильно принял – поправим. Но в основном мы же принимаем правильное решение. Второе, не входить в чье-то положение. Тонем – будем все вместе тонуть, не бояться. И третье, что он сказал, – не воруй. Вот и все. Три вот такие позиции.