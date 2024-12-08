Русый: Лукашенко всегда говорил мне делать три вещи, чтобы быть успешным руководителем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему все-таки происходят такие моменты, когда люди с регионов приезжают и рассказывают о своих проблемах на ваших приемах?