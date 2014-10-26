Семья года-2014: Дети, вырастающие в крепкой и большой семье, становятся полноценными личностями для общества

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси назвали лучшую семью года. Ей стала семья Никанчук из Новополоцка.

Татьяна и Александр были знакомы с детства. Сейчас у них трое детей: Марк, Настя и маленькая София. Марк пробует играть на гитаре и увлекается брейк-дансом. А Настя играет на фортепиано, поет, танцует и любит ухаживать за домашними животными.

О секретах успешной семейной жизни программа «Неделя» поговорила с лучшей семьей года.

Разрешите вас поздравить с этой победой. В чем вам видится польза таких конкурсов? Они необходимы?

Татьяна Никанчук:

Я считаю, что это на самом деле здорово, это вообще показывает, что многодетная семья – это не какая-то неблагополучная семья, что это нормальные, хорошие семьи, интеллигентные. И очень много именно таких семей, многодетных. И конкурс этот тоже, мне кажется, разрушает этот ошибочный стереотип.

На ваш взгляд, кто в вашей семьей внес наибольший вклад в победу? За счет чего?

Александр Никанчук:

На мой взгляд, Татьяна, конечно. Здесь очень большую работу провела: она написала стихи, слова к песне на белорусской мове, которая у нас была в родовой. Я считаю, очень талантливые слова. Нам песня понравилась, потому что она отражает полностью сущность нашей души белорусской. Именно души белорусской и любви к нашей Беларуси. Это, мне кажется, огромная ее заслуга.

Далее еще хочу сказать, что большую работу с нами проделали и наши режиссеры. Это огромная командная работа.

Вообще, получается, у вас достаточно творческая семья. Насколько я понимаю, вы художник, Татьяна тоже творчеством занимается. А детям вы прививаете любовь к творчеству? Они у вас занимаются чем-то таким?

Александр Никанчук:

Разумеется, конечно, занимаются. Пока что мы занимаемся музыкой, со следующего года будем заниматься непосредственно рисованием. Марк ходит в художественную школу сейчас. И Настя подключится.

Татьяна Никанчук:

Вообще, вы знаете, творчество в принципе детям присуще в любой семье. Вообще, творческое начало у каждого ребенка есть. Что они выберут дальше, будет видно по жизни. Но дети у нас, конечно, творческие. Они тянутся и к музыке. Марк у нас – на гитаре, Настя – на фортепиано. И в танцевальной студии она занималась. В этом году не пошли – там преподавательница в декретный отпуск ушла. Но со следующего года, возможно, она и продолжит танцевальные занятия.

Часто можно слышать, что сегодня в мире наблюдается кризис семейных ценностей. В европейских странах, наверное, не очень часто многодетные семьи встречаются. Может быть, не очень охотно третьего ребенка родители хотят. На ваш взгляд, что необходимо делать, чтобы все-таки как-то семейные ценности культивировались? Или, может быть, многодетные семьи: чтобы родители хотели, чтобы у них было больше детей?

Александр Никанчук:

Надо пропагандировать. Поэтому этот конкурс – хорошее дело, на самом деле. У нас даже, если взять наших близких и друзей, у нас уже такие разговоры ходят. Подруги Тани говорят, что, глядя на нас, и им надо идти за третьим. Уже две или три семьи, глядя на нас, начали задумываться.

Татьяна Никанчук:

Вообще, крепкая семья, где долговечные и вечные, можно сказать, отношения, когда супруги сходятся и даже не представляют себе такую возможность, что когда-нибудь они могут развестись, это дает детям в нестабильном современном мире такую психологическую опору. Когда он понимает, что есть что-то такое нерушимое, что никуда и никуда не денется, что всегда будет за ним, то есть его фундамент. Тогда ребенок будет развиваться целостной, богатой, насыщенной личностью, который не будет беспокоиться о своем фундаменте. Он на чем-то вечном базируется. Дети, вырастающие в крепкой и большой семье, также становятся полноценными личностями для общества.

Чью-то поддержку вы ощущаете? Она есть в заботе о детях?

Татьяна Никанчук:

Конечно. От нашего государства мы чувствуем очень серьезную поддержку. И как-то так получается, что с рождением каждого ребенка в семью приходят и какие-то материальные благословения. Помимо той радости, которую приносит само рождение ребенка. Так сложилось, что когда у нас Марк родился, мы начали заниматься семейным бизнесом, такой шаг. Когда Настена родилась, у нас появилось собственное жилье, трехкомнатная квартира. Оно напрямую, может быть, не связано с рождением ребенка, но как-то по жизни так получается. Сейчас у нас Сонечка маленькая. И нам в прошлом году городские власти выделили земельный участок для строительства собственного дома, нашей мечты.

Если представить, сколько человеку нужно для того, чтобы семья не нуждалась, в материальном плане, на ваш взгляд, какова сумма или какие блага, какие должны быть гарантии государства в этом плане?

Александр Никанчук:

Вы же видите, сколько у нас новых домов в Новополоцке. Все наши знакомые, друзья, ровесники – все имеют свое жилье. То есть государство с этой задачей справляется полностью. А сколько надо кому – это вопрос философский. Есть много людей, у которых есть миллиарды долларов, и им не хватает. А есть люди, у которых, не будем называть цифры, но им достаточно. Это каждый для себя решает. Одежду найти и питание. У нас коммунальные услуги очень низкие. На все это немного денег надо.

Татьяна Никанчук:

Я думаю, любой человек с любыми даже каким-то способностями, какими-то талантами способен обеспечить и себя, и своих собственных детей.

А что самое сложное в семейной жизни для вас?

Татьяна Никанчук:

Сложно вообще детей воспитывать. Есть свои проблемы. Нужно много усилий прикладывать, нужно много таких душевных и психологических моментов обсуждать с ними. Потому что они растут, они взаимодействуют, они учатся друг с другом. Муж и жена – это люди, которые сошлись по каким-то интересам, это близкие по духу люди. А дети могут быть совершенно с разными характерами, совершенно с каким-то разными темпераментами. И им нужно ужиться в семье. И, конечно, бывают стычки какие-то, и нам приходится все время это улаживать, приходится все время это воспитывать. Учить их, подготавливает в будущем к жизни в социуме, как говорится. Чтобы они могли нормально и в школе, и потом в будущем на работе.

Тут есть и свои для нас трудности, сложности, конечно, но это плюс потом в будущем и для нас, и для детей.

А семейное счастье – что это для вас?

Александр Никанчук:

Это быть вместе.

Татьяна Никанчук:

Это и есть семейное счастье, да. Жить, радоваться, любить детей.

Александр Никанчук:

Счастье – это когда ты приходишь домой и все твои с тобой. Вот и все.

Татьяна Никанчук:

И когда тебе хочется идти быстрее домой. Когда всегда тебя тянет.

Александр Никанчук:

Если тебе ноги домой не ведут, значит уже что-то не то.

Татьяна Никанчук:

Значит нет у тебя семейного счастья. У нас это есть. Мне всегда хочется бежать быстрее домой.