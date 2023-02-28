Семья долго не имела детей. Как молитва может помочь зачать ребёнка?

Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Священник Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Не буду лукавить, я лично таких случаев не знаю. Хотя наверняка они есть, просто в моем опыте не было. В моем опыте были примеры, когда очень долго семья не имела детей, и потом ребенок появлялся после долгих молитв, жизни такой определенной добродетельной. То есть необязательно именно ребенка они взяли, может быть, какое-то другое было доброе дело. Такие примеры я знаю. Мы знаем из Священного Писания, Библии, что очень много великих пророков, праведников являлись плодом очень долгих молитв. То есть когда не было детей, и вдруг когда уже… Такой самый яркий пример, запоминающийся – это Авраам и Сара. Аврааму было 100 лет, Саре – 90, когда к ним пришли ангелы, то есть Бог в виде трех ангелов. Потом Андрей Рублев изобразил эту икону. Ангел говорит, что в следующем году у тебя будет ребенок, а Сара смеется. Она стояла поодаль, и он к ней поворачивается, говорит: «Почему ты смеешься?» Она смутилась, говорит: «Я не смеялась». Он говорит: «Нет, ты смеялась». У нее имя даже поменялось. То есть до этого она была Сара через одно «р», после этого Сарра с двумя «р». Потом они назвали своего сына Исаак, в переводе с еврейского – смех. То есть это определенный даже библейский такой юмор. Это тот пример, как действительно с точки зрения законов обычных уже ничего невозможно, никаких – ни духовных, ни физических, но по воле Божьей происходит это чудо. Среди моих знакомых тоже такое было.

«Ждать возмездия либо какой-то благодарности». Что такое закон бумеранга и как он работает – подробнее здесь.