Пропаганда ЛГБТ-ценностей активно идёт на Западе. Как это влияет на белорусских детей?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.
Юлия Бешанова, ведущая:
Очень часто мы говорим о том, что на Западе активно идет пропаганда ЛГБТ-ценностей. Это как-то играет роль в том, что происходит в Беларуси? Насколько это активно к нам притягивается, в том числе и по отношению к несовершеннолетним, когда раздвигаются окна возможностей? Если раньше это было категорически плохо, то сейчас в той же сети Интернет позволяют говорить себе о том, что все в порядке.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:
Давайте разделим вопрос на две составляющие: морально-этическая (составляющая традиционных ценностей) и правовая составляющая. В правовой составляющей мы видим, что и жертвы, и насильники так или иначе являются частью ЛГБТ-идеологии. Соответственно, противодействуем этому с точки зрения закона. С морально-этической точки зрения мы видим агрессивную пропаганду ЛГБТ-ценностей, в том числе на территории Республики Беларусь. Понятие территориальности в данном случае весьма условно, потому что мы говорим прежде всего об интернете, который как воздух есть везде. Там границ нет, к сожалению. Но мы видим, что эта пропаганда агрессивная. Более того, в правоприменительной практике мы видим, что дети уже не воспринимают ЛГБТ-ценности как безусловное зло, табу. Они активно общаются на эту тему, сейчас происходит процесс принятия этих ценностей. Мы видим в этом угрозу в настоящее время и на перспективу. Не буду говорить, какими формами и методами мы этому делу противодействуем, но со своей точки зрения как гражданин, как отец я понимаю, что это не есть хорошо.
Юлия Бешанова:
Пропаганда ЛГБТ-ценностей сказывается и на том, что от насилия страдают не только девочки.
Геннадий Казакевич:
Да, в настоящее время чаще всего жертвами мужчин-педофилов становятся мальчики. Это факт.
Юлия Бешанова:
Одно тянет другое, по сути.
Геннадий Казакевич:
Я бы не выстраивал прямую логическую цепочку, прямую последовательность. Я говорю о фактах как правоохранитель. Соответственно, видя эту проблему, мы противодействуем этому злу. Я как человек ощущаю это как безусловное зло. Неважно, кто-то принимает это на Западе или нет. Более того, мы говорим об агрессивной пропаганде. Иными словами, то, что еще в 1970-е годы в США считалось психическим заболеванием, сейчас воспринимается как норма.
Юлия Бешанова:
То есть сейчас это уже не психическое заболевание?
Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:
МКБ-11 еще не вышло, мы пока пользуемся МКБ-10.
Геннадий Казакевич:
Мы – да, они – нет. Это в западном обществе воспринимается как норма. Соответственно, мы полагаем, что это не есть хорошо.
Юлия Бешанова:
А что изменит МКБ-11?
Александра Кучинская:
Меняется рубрика диагнозов. Возможно, некоторые рубрики будут не считать расстройствами.
Юлия Бешанова:
Какие из них, которые нас касаются?
Александра Кучинская:
Например, транссексуализм, при котором человек желает сменить пол.
Юлия Бешанова:
То есть это будет одна из версий нормальности?
Александра Кучинская:
Да, там идет модернизация в диагнозе, будет называться гендерным несоответствием.
Геннадий Казакевич:
Мы даже говорим об этом как-то политкорректно, аккуратно. Не черные и белые, а аккуратно. Хотя чего мы боимся, находясь в своей стране, понимая, что это хорошо, а это плохо, что семья – это союз мужчины и женщины. А не как-то наоборот.
Юлия Бешанова:
Надеюсь, что наш разговор поможет сохранить наших детей в безопасности.
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