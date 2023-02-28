Пропаганда ЛГБТ-ценностей активно идёт на Западе. Как это влияет на белорусских детей?

Юлия Бешанова, ведущая : Очень часто мы говорим о том, что на Западе активно идет пропаганда ЛГБТ-ценностей. Это как-то играет роль в том, что происходит в Беларуси? Насколько это активно к нам притягивается, в том числе и по отношению к несовершеннолетним, когда раздвигаются окна возможностей? Если раньше это было категорически плохо, то сейчас в той же сети Интернет позволяют говорить себе о том, что все в порядке.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Давайте разделим вопрос на две составляющие: морально-этическая (составляющая традиционных ценностей) и правовая составляющая. В правовой составляющей мы видим, что и жертвы, и насильники так или иначе являются частью ЛГБТ-идеологии. Соответственно, противодействуем этому с точки зрения закона. С морально-этической точки зрения мы видим агрессивную пропаганду ЛГБТ-ценностей, в том числе на территории Республики Беларусь. Понятие территориальности в данном случае весьма условно, потому что мы говорим прежде всего об интернете, который как воздух есть везде. Там границ нет, к сожалению. Но мы видим, что эта пропаганда агрессивная. Более того, в правоприменительной практике мы видим, что дети уже не воспринимают ЛГБТ-ценности как безусловное зло, табу. Они активно общаются на эту тему, сейчас происходит процесс принятия этих ценностей. Мы видим в этом угрозу в настоящее время и на перспективу. Не буду говорить, какими формами и методами мы этому делу противодействуем, но со своей точки зрения как гражданин, как отец я понимаю, что это не есть хорошо.

Юлия Бешанова:

Пропаганда ЛГБТ-ценностей сказывается и на том, что от насилия страдают не только девочки.

Геннадий Казакевич:

Да, в настоящее время чаще всего жертвами мужчин-педофилов становятся мальчики. Это факт.