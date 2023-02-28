Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?

Новости Беларуси. Не хобби, не бизнес, а образ жизни. В деревне под Витебском молодая семья обустраивает конное ранчо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание быть ближе к лошадям и природе достигло такого уровня, что хозяева бросили жизнь в Минске, продали квартиру в Витебске и переехали в деревню. Свое ранчо, а точнее мечту они возводили с нуля. Пустующий участок привели в порядок. Сегодня их угодья – это три гектара земли и восемь любимых лошадей. В шутку они называют себя многодетной семьей. От идеи до реальности – один шаг. Убедился наш корреспондент Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Деревня Коновалово под Витебском, возможно, когда-то и славилась своими коновалами – так зачастую называли знахарей, которые лечили лошадей. На слуху этот населенный пункт и сегодня. Только вот все чаще люди едут за эмоциями и помощью к скакунам.

Красавчик, красавчик, красавчик. Да? Самый красивый на деревне. Мария Давыдова – хозяйка конного ранчо. Любовь к лошадям у минчанки проявилась еще в детстве. Правда, изначально связать свою жизнь она планировала с искусством. Получила образование модельера. Но тяга к лошадям не давала покоя.

Мария Давыдова, владелица ранчо:

Уже на тот момент мы жили в Минске. И подумали: а чем мы хотим заниматься? Я мужу про свою мечту прямо так в лоб и рассказала. Он меня поддержал сразу. И пошли мысли сразу, что делать: купить участок земли, лошадей. После минимального благоустройства участка привезли трех лошадей. Первым делом начали строить конюшни и только затем заложили фундамент собственного дома. Поначалу, признается Михаил, даже приходилось ночевать в палатке.

Михаил Давыдов, владелец ранчо:

Когда свое хозяйство, ты уже этому делу посвящаешь себя полностью. То есть нельзя часть дня посвятить животному, а потом поехать в город и на второй работе работать. Потому что тебя не хватит.

Семья Давыдовых не просто растит скакунов. Они занимаются их воспитанием. На обученных лошадях катают туристов, проводят экскурсии по местным живописным пейзажам, летом практикуют иппотерапию. С высоты оседланной лошади уверяют, что в городскую суету уже бы точно не вернулись.

Мария Давыдова:

Я с утра выхожу, у меня птички поют, свежий воздух. У меня ребенок живет на природе. То есть я кайфую. Мне кажется, что в современном мире это классно, когда ты можешь жить на природе, но по своим потребностям ездить в город и делать какие-то дела.