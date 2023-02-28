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Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?

28 февраля 2023 19:21
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Новости Беларуси. Не хобби, не бизнес, а образ жизни. В деревне под Витебском молодая семья обустраивает конное ранчо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание быть ближе к лошадям и природе достигло такого уровня, что хозяева бросили жизнь в Минске, продали квартиру в Витебске и переехали в деревню. Свое ранчо, а точнее мечту они возводили с нуля. Пустующий участок привели в порядок. Сегодня их угодья – это три гектара земли и восемь любимых лошадей. В шутку они называют себя многодетной семьей. От идеи до реальности – один шаг.

Убедился наш корреспондент Виктор Пралич.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Деревня Коновалово под Витебском, возможно, когда-то и славилась своими коновалами – так зачастую называли знахарей, которые лечили лошадей. На слуху этот населенный пункт и сегодня. Только вот все чаще люди едут за эмоциями и помощью к скакунам.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-4

Красавчик, красавчик, красавчик. Да? Самый красивый на деревне.

Мария Давыдова – хозяйка конного ранчо. Любовь к лошадям у минчанки проявилась еще в детстве. Правда, изначально связать свою жизнь она планировала с искусством. Получила образование модельера. Но тяга к лошадям не давала покоя.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-7

Мария Давыдова, владелица ранчо:
Уже на тот момент мы жили в Минске. И подумали: а чем мы хотим заниматься? Я мужу про свою мечту прямо так в лоб и рассказала. Он меня поддержал сразу. И пошли мысли сразу, что делать: купить участок земли, лошадей.

После минимального благоустройства участка привезли трех лошадей. Первым делом начали строить конюшни и только затем заложили фундамент собственного дома. Поначалу, признается Михаил, даже приходилось ночевать в палатке.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-10

Михаил Давыдов, владелец ранчо:
Когда свое хозяйство, ты уже этому делу посвящаешь себя полностью. То есть нельзя часть дня посвятить животному, а потом поехать в город и на второй работе работать. Потому что тебя не хватит.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-13

Семья Давыдовых не просто растит скакунов. Они занимаются их воспитанием. На обученных лошадях катают туристов, проводят экскурсии по местным живописным пейзажам, летом практикуют иппотерапию. С высоты оседланной лошади уверяют, что в городскую суету уже бы точно не вернулись.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-16

Мария Давыдова:
Я с утра выхожу, у меня птички поют, свежий воздух. У меня ребенок живет на природе. То есть я кайфую. Мне кажется, что в современном мире это классно, когда ты можешь жить на природе, но по своим потребностям ездить в город и делать какие-то дела.

Любовь к лошадям привела на конное ранчо. Как молодая семья решила переехать из столицы в деревню?-19

За время работы ранчо его успели посетить более 7 тысяч любителей верховой езды. Хозяева говорят, что это только начало пути. В планах у владельцев – достроить летние лошадиные стойла, а еще гостиницу для своих посетителей. Заветная мечта – возвести конный манеж. Но ведь и ранчо в деревне Коновалово было тоже когда-то желанием.

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# Человек и животные # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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