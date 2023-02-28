«Ждать возмездия либо какой-то благодарности». Что такое закон бумеранга и как он работает?

Наверное, каждый слышал поговорку: что посеешь, то и пожнешь. Она отлично отражает суть закона Вселенной, когда мир возвращает нам то, что мы ему отдаем. О том, существуют ли карма, возмездие и расплата за грехи, что такое закон бумеранга и как он работает, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Не кажется ли вам, что когда человек совершает хороший либо плохой поступок, начинает ждать либо возмездия, либо какой-то благодарности, таким образом притягивая к себе либо обращая внимание, что так сложились обстоятельства – это потому что я там накосячил, теперь мне за это прилетело? Хотя это может быть простое течение жизни – так происходит, случается. То есть не программируем ли мы себя потом на возмездие и какие-то хорошие явления, которые происходят в нашей жизни?

Анастасия Адамчикова, психолог:

Если говорить с научной точки зрения, то эффект бумеранга – это одна из множества теорий нашей жизни и научно не доказана в принципе. Можно предположить, что это может как произойти, так и не произойти одновременно, то есть с кем-то это работает, с кем-то нет. Скорее, один из вариантов – это то, что в жизни каждого человека происходят взлеты и падения, можно сказать, черные и белые полосы. Например, сегодня у одного человека черная полоса, а у его обидчика – белая. Но в какой-то момент все может поменяться, и у обидчика будет та самая черная полоса, и он может подумать, что это тот самый бумеранг, та самая карма. Однако это может быть просто обычное стечение обстоятельств и ничего подобного нет.

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