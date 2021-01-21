В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?

Новости Беларуси. За 2021 год в стране построят 4 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета министров, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В целом по стране строительство индивидуального жилья должно составить не менее 40 % от ввода в эксплуатацию общей площади. 1 млн 335 тысяч кв. м жилья построят для нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 1 млн кв. м – с господдержкой.