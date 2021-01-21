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В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?

21 января 2021 15:23
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Новости Беларуси. За 2021 год в стране построят 4 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета министров, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?-1

В целом по стране строительство индивидуального жилья должно составить не менее 40 % от ввода в эксплуатацию общей площади. 1 млн 335 тысяч кв. м жилья построят для нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 1 млн кв. м – с господдержкой.

В Беларуси планируют построить 4 млн кв. м жилья в 2021 году. Сколько домов возведут с господдержкой?-4

В новые квартиры переселятся 10 538 многодетных семей, при этом для без малого 9 тысяч семей ввод в эксплуатацию жилья запланирован на 2021 год.

О других новостях экономики за 21 января читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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