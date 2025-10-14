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Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр

14 октября 2025 14:17
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Минск – город, который любит солнце. В хорошую погоду его улицы и парки наполняются жизнью. Но чем заняться, когда за окном серость и дождь? В такие дни в столицы открываются настоящие порталы в другие миры – уютные игротеки, где можно найти спасение от непогоды и массу новых впечатлений.

Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр-2

Владимир Добровольский, директор клуба настольных игр:
Меняется атмосфера, становится такой более приятной, как-то больше хочется всякого теплого пить. Люди больше раскрепощаются. Есть разные варианты. Есть простые настольные игры, которые правила ты выучиваешь за пять минут. Есть другие – более сложные игры, которые требуют погружения.

Вот оно – место притяжения для любителей интеллектуального досуга. Коллекция игр насчитывает сотни настолок на любой вкус.

Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр-4

Тимофей Двоскин, совладелец клуба настольных игр:
По своей прямой деятельности я являюсь разработчиком компьютерных игр. Поэтому мне всегда хотелось сделать какое-то место, где люди бы встречались и общались, где бы они получали удовольствие от этого личного общения. Особенно в нашу эпоху, в которую мы сейчас живем. Я думаю, что это очень важно сохранить. Это будет премиальным, можно сказать, времяпровождением. Само место помогает людям ощущать себя дома.

Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр-6

Это ощущение дома здесь чувствуется в каждой детали. Интерьер – что надо. Каждая комната обустроена в своем стиле, чтобы с головой погрузить игроков в атмосферу выбранного приключения.

Подробности в видео.

# Отдых

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