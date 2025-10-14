Место притяжения для любителей интеллектуального досуга – рассказываем о клубе настольных игр

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска Минск – город, который любит солнце. В хорошую погоду его улицы и парки наполняются жизнью. Но чем заняться, когда за окном серость и дождь? В такие дни в столицы открываются настоящие порталы в другие миры – уютные игротеки, где можно найти спасение от непогоды и массу новых впечатлений.

Владимир Добровольский, директор клуба настольных игр:

Меняется атмосфера, становится такой более приятной, как-то больше хочется всякого теплого пить. Люди больше раскрепощаются. Есть разные варианты. Есть простые настольные игры, которые правила ты выучиваешь за пять минут. Есть другие – более сложные игры, которые требуют погружения. Вот оно – место притяжения для любителей интеллектуального досуга. Коллекция игр насчитывает сотни настолок на любой вкус.

Тимофей Двоскин, совладелец клуба настольных игр:

По своей прямой деятельности я являюсь разработчиком компьютерных игр. Поэтому мне всегда хотелось сделать какое-то место, где люди бы встречались и общались, где бы они получали удовольствие от этого личного общения. Особенно в нашу эпоху, в которую мы сейчас живем. Я думаю, что это очень важно сохранить. Это будет премиальным, можно сказать, времяпровождением. Само место помогает людям ощущать себя дома.