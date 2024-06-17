Сельхозорганизации Минской области приступят к уборочной не позднее 8 июля

В Минской области завершают подготовку к уборочной кампании. Сельхозорганизации приступят к летней страде не позднее 8 июля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как собрать урожай качественно и без потерь, обсудили на заседании облисполкома по вопросам готовности предприятий к жатве. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур под урожай 2024 года составляет более 500 тысяч гектаров. Автопарк всех предприятий региона насчитывает свыше 1 600 единиц зерноуборочной техники. Сейчас она ремонтируется. Сельхозмашины необходимо полностью подготовить до 25 июня. Для работ также закуплено 150 энергонасыщенных тракторов и 45 новых комбайнов. В 2023 году намолот зерна составил 1 миллион 400 тонн. Задача этой уборочной кампании – превысить данный показатель.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Уборка начнется раньше, поэтому сегодня самые новые комбайны уже практически в строю и готовятся через неделю уже начать уборочную страду. У нас в этом году 2 000 гектар озимого ячменя – это практически 15 уборочных площадей. Потом идет озимый рапс, ну и потом входим в основную уборку.