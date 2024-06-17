Диалоговая площадка «80 мирных лет – смена эпох, верность традициям, преданность Родине» прошла в Бресте

«Молодежь Минска помнит». В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась дискуссионная встреча «80 мирных лет – смена эпох, верность традициям, преданность Родине». В ней приняли участие более 500 юношей и девушек из Минска и Брестской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они обсудили вопросы патриотического воспитания и молодежной политики. Под открытым небом участники мероприятия могли задать любой вопрос спикерам в рамках городского информационно-просветительского проекта «Открытое знание». По традиции прошло возложение цветов к плитам мемориала защитников Брестской крепости. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Павел Вандеев, председатель Молодежного совета при администрации Октябрьского района:

Для всей молодежи города Минска события Великой Отечественной войны – это те воспоминания, которые будут передаваться и от нас к нашим будущем поколениям. Потому что тот ужас войны, который испытали и пережили наши предки, он должен свято чтиться и помниться не только молодым поколением, но и в принципе всеми гражданами Республики Беларусь.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи:

Все те события, которые пережила наша белорусская земля в годы Великой Отечественной войны, никогда не должны быть забыты ни ветеранами, которых с каждым годом становится все меньше, потому что это живые свидетели и они помнят и не позволят забыть все, что происходило, а молодежь – как достойные преемники, как новое поколение, которое выросло под мирным небом. Но оно должно знать правду и чтить память.