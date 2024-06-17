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В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий

17 июня 2024 17:29
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Комфортное и доступное жилье для нуждающихся – приоритетная задача государства. Важно обеспечить квадратными метрами многодетных. Только за этот год в Минске почти 1 800 таких семей уже направлены на улучшение жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий-1

Не остаются в стороне и граждане, имеющие право на социальное жилье. Для них до конца месяца будет введен в эксплуатацию дом по улице Шаранговича на 113 квартир. Кроме того, предложат 13 квартир и в микрорайоне Сокол. Перспективное направление в решении жилищного вопроса – возведение арендного жилья. Так, в квартале улиц Программистов – Купревича идет строительство секции дома на 76 квартир. Активно развиваются и города-спутники столицы.

В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
В городе-спутнике жилье остается по-прежнему востребованным. Практически все дома, которые мы строим, достаточно быстро комплектуются. Основной причиной востребованности этого жилья является то, что те лица, которые бы не получили государственную поддержку в городе Минске, представители жилья в городе-спутнике получают льготные кредиты и субсидии на приобретение и строительство жилых помещений.

В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий-7

Всего в столице на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 175 тысяч семей, в том числе свыше 3,5 тысячи многодетных. Около половины из них уже улучшают свои жилищные условия.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Елена Лукашевич # Новости Минска и Минской области

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