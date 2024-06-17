В Минске около 1800 семей направлены на улучшение жилищных условий

Комфортное и доступное жилье для нуждающихся – приоритетная задача государства. Важно обеспечить квадратными метрами многодетных. Только за этот год в Минске почти 1 800 таких семей уже направлены на улучшение жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не остаются в стороне и граждане, имеющие право на социальное жилье. Для них до конца месяца будет введен в эксплуатацию дом по улице Шаранговича на 113 квартир. Кроме того, предложат 13 квартир и в микрорайоне Сокол. Перспективное направление в решении жилищного вопроса – возведение арендного жилья. Так, в квартале улиц Программистов – Купревича идет строительство секции дома на 76 квартир. Активно развиваются и города-спутники столицы.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

В городе-спутнике жилье остается по-прежнему востребованным. Практически все дома, которые мы строим, достаточно быстро комплектуются. Основной причиной востребованности этого жилья является то, что те лица, которые бы не получили государственную поддержку в городе Минске, представители жилья в городе-спутнике получают льготные кредиты и субсидии на приобретение и строительство жилых помещений.