В Минске оптимизируют работу общественного транспорта – какие изменения внесли?

В Минске оптимизируют работу общественного транспорта. Приоритет – подвоз пассажиров к метро, цифровизация сферы и открытие новых маршрутов с учетом развития городской инфраструктуры, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в январе – мае в городе организовано четыре маршрута, в том числе автобусные: номер 10, 125 и 143. На отдельных направлениях увеличивается количество подвижного состава. Сейчас важно загрузить станции метрополитена Зеленолужской линии в районе «Минск-Мира». Также вносятся изменения в схему движения, на отдельных направлениях увеличивается количество подвижного состава, на других – уменьшается. Так, реже будут ходить автобусы номер 42, 84, 95, а также троллейбусы 29, 46, 90 и другие. Девять маршрутов закроют. Такие изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока.

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Чтобы правильно строить маршрутные сети, загружать объем перевозок, нам нужно понимать, сколько в моменте пассажиров. Нами в рамках цифровизации разработан технический паспорт по изучению в автоматическом режиме данного процесса. Это нам позволит в моменте адресно понимать, сколько пассажиров находится в салоне подвижного состава.

К слову, сегодня пассажиры имеют возможность оплачивать проезд разными способами. Самый востребованный – безналичный, с помощью банковской карты. Пользуются популярностью и единый проездной на все виды городского пассажирского транспорта.