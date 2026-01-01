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24 человека погибли после удара украинских дронов по гостинице в Херсонской области

01 января 2026 10:34
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Ночной удар украинских беспилотников по мирным жителям в Херсонской области привел к гибели 24 человек, среди которых один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 человека погибли после удара украинских дронов по гостинице в Херсонской области-2

Люди сгорели заживо. Еще 50 человек, в том числе пять детей, получили ранения разной степени тяжести. Атака была совершена на гостиничный комплекс на побережье Черного моря, где мирные жители встречали Новый год. Удар нанесли три беспилотника. На месте взрыва возник мощный пожар, который удалось потушить только под утро. 

# Теракт

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