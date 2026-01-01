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Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января

01 января 2026 11:15
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Новый год начинается спортивно. В Минске состоялся традиционный для 1 января забег трезвости. Несмотря на трескучий мороз около тысячи человек вышли на дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января-2

Новичкам предложили преодолеть 3 километра. Бегунам с серьезными намерениями – 26. Маршрут проложили от Национального футбольного стадиона до Дворца спорта и обратно. На финише всех ждали горячий чай, угощения и, конечно, памятные медали. 

Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января-4

Сами из Жлобина, тем не менее решили с самого утра, в 8 утра, отправиться сюда, пробежать первый забег в первый день года. Просто замечательно.

Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января-6

Холодно было бежать в такой мороз 1-го числа, но мы добежали, слава богу, не в самом конце, а в начале. Так что забег классный.

Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января-8

Подобные старты в первый день года прошли во многих городах страны. И на дистанцию вышли те, для кого движение и здоровый образ жизни – это не исключение, а правило!

# Новый год

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