Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января

Новый год начинается спортивно. В Минске состоялся традиционный для 1 января забег трезвости. Несмотря на трескучий мороз около тысячи человек вышли на дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новичкам предложили преодолеть 3 километра. Бегунам с серьезными намерениями – 26. Маршрут проложили от Национального футбольного стадиона до Дворца спорта и обратно. На финише всех ждали горячий чай, угощения и, конечно, памятные медали.

Сами из Жлобина, тем не менее решили с самого утра, в 8 утра, отправиться сюда, пробежать первый забег в первый день года. Просто замечательно.

Холодно было бежать в такой мороз 1-го числа, но мы добежали, слава богу, не в самом конце, а в начале. Так что забег классный.