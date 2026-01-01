Новогодний забег трезвости состоялся в Минске 1 января

Новый год начинается спортивно. В Минске состоялся традиционный для 1 января забег трезвости. Несмотря на трескучий мороз около тысячи человек вышли на дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый год начинается спортивно. В Минске состоялся традиционный для 1 января забег трезвости. Несмотря на трескучий мороз около тысячи человек вышли на дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новичкам предложили преодолеть 3 километра. Бегунам с серьезными намерениями – 26. Маршрут проложили от Национального футбольного стадиона до Дворца спорта и обратно. На финише всех ждали горячий чай, угощения и, конечно, памятные медали.
Сами из Жлобина, тем не менее решили с самого утра, в 8 утра, отправиться сюда, пробежать первый забег в первый день года. Просто замечательно.
Холодно было бежать в такой мороз 1-го числа, но мы добежали, слава богу, не в самом конце, а в начале. Так что забег классный.
Подобные старты в первый день года прошли во многих городах страны. И на дистанцию вышли те, для кого движение и здоровый образ жизни – это не исключение, а правило!