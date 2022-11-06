Какую роль сыграли народные обсуждения в законопроекте о ВНС и что дал белорусам мониторинг цен? Обсудили с Михаилом Ордой

Новости Беларуси. О законопроекте, диалоговых площадках и роли ВНС мы поговорили с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Михаил Сергеевич, добрый вечер, спасибо, что согласились на интервью. В Беларуси на неделе завершились общественные обсуждения закона о ВНС и поправок в Избирательный кодекс. Профсоюзы также организовывали диалоговые площадки. По вашим наблюдениям, как активно белорусы участвовали в таком общественном обсуждении?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В эту работу мы всегда включаемся активно, есть у нас достаточно большой опыт этой работы. За две недели более 3 800 активных площадок и обсуждений мы провели в трудовых коллективах. Были разные вопросы, и площадки по своему количеству были тоже разные. Примерно около 300 человек – такие большие собирали аудитории, где обсуждали вопросы на рабочих местах, в цехах. И вопросы тоже были разные. Ольга Коршун:

Какие предложения чаще всего звучали или какие вопросы чаще всего задавали белорусы? Что их интересовало?

Михаил Орда:

Самый частный вопрос – как стать делегатом Всебелорусского народного собрания. И это говорит о том, что люди небезразличны. Они понимают эту важность, сегодня ВНС – это собрание, которое имеет большие конституционные полномочия и компетенцию, и люди готовы работать. Были вопросы разные. Были и предметные замечания, когда люди высказывали то, что сегодня нужно избирать непосредственно от трудовых коллективов, больших предприятий, заводов, во многих случаях так оно и будет. Были вопросы, когда люди говорили, что, безусловно, там должен быть баланс возрастов, чтобы не было какого-то крена, чтобы были представлены все слои общества, все слои населения. Ольга Коршун:

По вашему мнению должен быть тот же возрастной цензор?

Михаил Орда:

Избирательное право наступает в 18 лет, вот это ответ на вопрос. С 18 лет гражданин может иметь полное право и по Конституции, и по закону стать делегатом Всебелорусского народного собрания. Безусловно, у молодежи нет того опыта, который есть уже у старшего поколения, но при этом есть много идей, креативных идей, толковых идей, продвинутых. Конечно, молодежь должна и будет участвовать наравне в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов. Если говорить об ограничениях, они сегодня тоже есть. Сегодня делегат ВНС не должен быть гражданином другой страны или иметь гражданство другой страны, или иметь какие-то льготы и преференции. И это абсолютно правильно, абсолютно оправдано. Ольга Коршун:

Но члены Федерации профсоюзов Беларуси, предполагается, что также будут участвовать во Всебелорусском народном собрании. Представители гражданского общества будут составлять какую-то часть, треть, если следовать Конституции, состава Всебелорусского народного собрания. Вы уже думали, как внутри ФПБ будут выдвигаться делегаты?

Михаил Орда:

Всебелорусское народное собрание и тот статус в Конституции, который ВНС получило, приобрело, – безусловно, это большой шаг в развитии гражданского общества. То, что 400 человек будет избираться от гражданского общества, это очень важный вопрос в чем? Что мы получаем общественное объединение и возможность прямую и влиять, и предлагать, и принимать участие непосредственно в принятии важных, судьбоносных решений в нашей стране. Это говорит о том, что общественные организации будут услышаны. Это будут люди видные, которых все знают, люди, которые небезразличные и к своему предприятию, и к стране, и к тому, что происходит в стране. Те, которые настроены конструктивно, позитивно, которые готовы делать все, чтобы наша страна становилась и сильнее, чтобы она развивалась, чтобы в стране все получалось в развитии только лучшее. Ольга Коршун:

Не могу не задать вопрос про ценорегулирование. Президент поставил задачу мониторить, как там у нас происходит ценообразование, и профсоюзы подключились к таким мониторингам активно. К каким выводам вы пришли, глядя на ситуацию?