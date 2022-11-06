75 лет назад мир впервые увидел белорусские грузовики МАЗ. Легендарная история автогиганта!

Новости Беларуси. Белорусский завод МАЗ сегодня в непростых экономических условиях не только сам на колесах, но и готов подставить плечо нашим ближайшим союзникам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А все дело в грамотной и продуманной политике в машиностроении. Ключевые компоненты производят в Беларуси, а это прямой путь к независимости от внешних факторов. Смотрите сами.

Двигатель и коробка передач, рама, задний мост, передняя ось, кабина, сцепление, тормоза, свет, шины, гидроаппаратура, АБС и мотор-редукторы – все это сделано руками белорусов, так что, учитывая металл из России, можно сказать, что МАЗ почти на 100 % из совместных комплектующих. А учитывая внезапные табу на западную технику, такая кооперация помогла не застрять в санкционном бездорожье. В цехах МАЗа побывала наша съемочная группа.

9 августа 1944-го – день, когда Государственный комитет обороны СССР издает постановление об организации нового автосборочного завода в Минске. Документ стал первым шагом на пути становления совершенно новой для нашей страны отрасли автомобилестроения. В 2022 году МАЗ отмечает юбилейные 75 лет с момента выхода первых самосвалов МАЗ-205.

Марина Севастьянович, заведующая Музеем истории трудовой славы МАЗа:

После парада Победы 25 июня 1945 года в Кремле состоялся показ автотехники, которую предстояло выпускать в первые послевоенные годы. Там были представлены грузовые автомобили Горьковского, Московского и Ярославского автомобильных заводов. После просмотра членами правительства была определена судьба Ярославского автозавода и строящегося автозавода в Минске. Было принято решение, что ярославцы будут выпускать автомобили общего транспортного назначения и двигатели к ним, а на Минском автомобильном заводе – автомобили-самосвалы. В январе 1947 года с Ярославля прибыл опытный образец автомобиля, на капоте которого красовался заводской знак – эмблема «медведь».

С тех пор в экспериментальном цеху Минского автомобильного завода началась сборка первых 5-тонных самосвалов МАЗ-205. Дебютные автомобили под минской маркой были оснащены мощным мотором, 5-ступенчатой коробкой передач, гидроусилителем руля и могли развивать скорость до 60 километров в час. Неприхотливая и быстрая машина с зубром на капоте (к слову, конструкцию кабины собирали из дерева) очень быстро обошла конкурентов.

Марина Севастьянович:

7 ноября 1947 года, 75 лет назад, из ворот нашего завода под звуки оркестра, под аплодисменты украшенные цветами вышли первые пять автомобилей и вместе с заводской колонной приняли участие в праздничной демонстрации. Члены белорусского правительства поздравили автозаводцев с производственной победой. В дальнейшем эти автомобили были переданы Автопромтресту для эксплуатации.

Знаменитое поколение двухсотых выпускалось на протяжении почти двух десятков лет. Самосвал, который восстанавливал послевоенную разруху в Беларуси, уступил дорогу новым моделям. С тех пор специалисты холдинга постоянно совершенствуют серийную технику, создавая целую гамму транспортных средств, в том числе и специализированного назначения. Пассажирский транспорт – визитная карточка завода! Это и автобусы будущего с двигателем экологического класса, электробусы с функцией ночной зарядки и городские автобусы с двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Седельные тягачи, самосвалы, бортовые грузовики и лесовозы – далеко не все представители автомобильного модельного ряда.

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по автомобильной технике ОАО «МАЗ»:

Львиную долю продаж нашей техники занимают автомобильные шасси, они предназначены для установки различного коммунального и индустриального оборудования. Краны, цистерны, мусоровозное оборудование, которое также производится на предприятиях нашего холдинга. Достаточно новое и инновационное направление нашего автомобильного завода – это разработка автомобилей с увеличенными осевыми нагрузками, которые успешно конкурируют с большегрузной карьерной техникой. Еще одно направление, которое мы развиваем, – это автомобили для эксплуатации по дорогам со сниженной осевой нагрузкой, которые достаточно популярны сейчас в Российской Федерации.

Расширение географии экспорта – основополагающая задача. МАЗ активно продвигается в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. За пределами государства работают и совместные производства. С достоинством выдержать высокую конкуренцию на рынке предприятию помогают современный дизайн, качество и новаторские идеи. Последний тренд – собственный электротранспорт.

Андрей Савчиц, главный конструктор – начальник управления главного конструктора автоматизированных систем, телематики и мехатроники ОАО «МАЗ»:

Уже мы сформировали некий комплект оборудования, благодаря которому мы можем абсолютно любую модель выпускаемой техники превратить в электрическую. Стремимся полностью локализовать всю комплектацию в Беларуси. Первый автомобиль мы сделали в 2019 году еще. Это грузовой седельный тягач среднетоннажный для развоза по городу. Сегодня проходят испытания длительные. Сейчас мы рассматриваем изготовление уже партии, 10 штук, промышленной, чтобы это было максимально конвейерное исполнение.

За любой передовой технологией, за каждым большегрузом и даже за самым крохотным винтиком стоит огромный труд человека. Коллектив Минского автомобильного завода – это тысячи преданных любимому делу сотрудников, талант и находчивость которых на вес золота.

Зоя Таран, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – директор по социальным вопросам и идеологической работе:

Своей главной задачей в области реализации социальной политики руководство предприятия во главе с гендиректором Иванковичем Валерием Валерьевичем считает создание условий для эффективной работы нашего предприятия. Мы не только сохранили объекты социальной сферы, а мы продолжаем их развитие. Это и детский оздоровительный лагерь «Зубренок», и Дворец культуры Минского автомобильного завода, 8 общежитий, 4 из которых общежития молодежного типа и 4 общежития семейного типа. Наша медицинская часть, наши объекты Комбината общественного питания. Безусловно, реализуя эти программы, мы не забываем и про нашу молодежь. В этом году к нам пришло более 500 молодых специалистов. Мы очень надеемся, что ребята не только пришли, и их труд войдет в славную историю развития Минского автомобильного завода, что они у нас останутся и будут продолжать свою деятельность.