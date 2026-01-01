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На Новый год чрезвычайных происшествий в массовых местах не допущено – МВД Беларуси

01 января 2026 10:39
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В Беларуси безопасность в новогоднюю ночь обеспечена полностью. В МВД сообщили, что массовые гулянья прошли более чем на полутора тысячах праздничных площадок. Чрезвычайных ситуаций и происшествий не допущено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Новый год чрезвычайных происшествий в массовых местах не допущено – МВД Беларуси-2

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник милиции общественной безопасности:
Оперативная обстановка в стране находится под контролем. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения мероприятий не допущено. Личный состав продолжает обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме и ориентирован на незамедлительное реагирование на поступающие в органы внутренних дел сообщения и оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

# Новый год # Юрий Назаренко # Милиция Беларуси

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