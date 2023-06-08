Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности

Внимание – вызовам и угрозам, мерам по их нейтрализации. Минск в нынешнем году – столица ОДКБ, и сегодня, 8 июня, примет заседание Комитета секретарей советов безопасности. Наше председательство проходит под лозунгом «Через солидарность и сотрудничество – к миру и безопасности», а в числе приоритетов – уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности и укрепление мер взаимного доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особо большое значение единству в рамках Организации придает Александр Лукашенко. Президент Беларуси в настоящее время также является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня в Минске секретари совбезов рассмотрят документы, касающиеся проведения одной из региональных антитеррористических операций, а также подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, а пройдет мероприятие под председательством государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.