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Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности

08 июня 2023 06:20
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Внимание – вызовам и угрозам, мерам по их нейтрализации. Минск в нынешнем году – столица ОДКБ, и сегодня, 8 июня, примет заседание Комитета секретарей советов безопасности. Наше председательство проходит под лозунгом «Через солидарность и сотрудничество – к миру и безопасности», а в числе приоритетов – уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности и укрепление мер взаимного доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности-1

Особо большое значение единству в рамках Организации придает Александр Лукашенко. Президент Беларуси в настоящее время также является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня в Минске секретари совбезов рассмотрят документы, касающиеся проведения одной из региональных антитеррористических операций, а также подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, а пройдет мероприятие под председательством государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича.

# ОДКБ # общество # Имангали Тасмагамбетов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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