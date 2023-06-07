Татьяна Лугина: «Мы должны в вызовах находить точки роста»

Новости Беларуси. Новые рынки сбыта, рост объема производства, экспорта и прибыли. Профессиональный праздник отметят сотрудники легкой промышленности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

2023 год для отрасли – время возможностей. Сегодня предприятия по всей стране расширяют производственные линейки, работают и над качеством продуктов. Все, чтобы занять свободные ниши не только в Беларуси, но и за рубежом. В числе лидеров отрасли – концерн «Беллегпром». Экспорт товаров предприятия в 2022 году составил практически полтора миллиарда рублей. Сегодня там работают более 30 тысяч человек: швеи, дизайнеры, кожевники. В праздничный день им посвящаются благодарности, награды, дипломы и насыщенная концертная программа.

Оксана Лифанова, начальник управления координации развития кожевно-обувной отрасли концерна «Беллегпром»:

Я работаю в этой сфере уже более 20 лет. Дело, которое люблю, знаю, обожаю, – кожевенное производство. И хочу сказать, что наше кожевенное производство и обувное производство работают стабильно. Я вот сегодня на наших гостях наблюдаю много обуви, которые шьют наши фабрики.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Время, рынок, в котором мы все живем. Внешние и внутренние факторы заставляют нас быстро принимать управленческие решения. В этих условиях нестабильной турбулентности, как мы любим говорить, рынок бросает нам вызовы, и мы должны находить в этих вызовах точки роста. И именно те моменты, те рынки, те технические решения, творческие начала, через которые мы можем получить прибыльный, высокоэффективный бизнес.