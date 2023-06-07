В каждом уголке страны есть замечательные места. Что рассказать туристу-иностранцу о Беларуси?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте представим такую ситуацию: вы приехали куда-нибудь за границу. К вам подходит иностранец и интересуется: «Расскажите, что такого интересного в Беларуси? Куда можно сходить, на что посмотреть?» Что бы вы первое ему сказали о каких-то достопримечательностях, может быть?
Василий Сушицкий, бизнесмен, ведущий мероприятий:
Во-первых, у нас бы, наверное, затянулась беседа очень надолго. Так как я являюсь участником республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», благодаря этому в том числе, плюс благодаря своему патриотическому воспитанию с детства, собственно, клубам, музеям, театрам, благо я много чего знаю. Знания, моя любовь к этой стране не ограничивается какими-то определенными, всем известными местами. Я бы, наверное, все-таки рассказывал о всей Беларуси в общем и в частности. Потому что в каждом уголке нашей прекрасной страны есть замечательные, знаковые места, известные, не совсем известные. Благодаря всем этим – воспитанию, «Патриотам Беларуси», я очень многое даже в последние два, три года узнал, побывал. Наша беседа бы очень затянулась. Самое главное, я бы постарался убедить не судить о нашей стране, наших людях из каких-то там источников – кино, интернет, а все-таки приехать сюда и посмотреть, познакомиться. Потому что самое главное в патриотизме в нашей стране – это душа. Душа познается именно в общении друг с другом.
Читайте также:
«Это был мой осознанный выбор». Школьник рассказал, почему пошел учиться в военно-патриотический класс
«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием?
«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?