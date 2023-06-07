В каждом уголке страны есть замечательные места. Что рассказать туристу-иностранцу о Беларуси?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте представим такую ситуацию: вы приехали куда-нибудь за границу. К вам подходит иностранец и интересуется: «Расскажите, что такого интересного в Беларуси? Куда можно сходить, на что посмотреть?» Что бы вы первое ему сказали о каких-то достопримечательностях, может быть?