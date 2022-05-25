«С показов очень часто родители отправляются в магазин». Холдинг «Марко» представил новую коллекцию детской обуви

Оксана Кавецкая, руководитель агентства по организации модных событий MG Fashion Production:

Сегодня здесь у нас очень красивое мероприятие – это IMG Fashion Show. Это мероприятие сугубо для детей, для их родителей. Мы показываем детскую моду и, конечно же, приветствуем обувь только хорошего качества. Традиционно наш официальный партнер – это холдинг «Марко».

Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»:

Для компании «Марко» участие в этом мероприятии – великолепная возможность встретиться с нашими покупателями, показать нашу продукцию и получить обратную связь, ведь на этом празднике собрались все модники и модницы нашей страны.

Юрия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный Октябрь» холдинга «Марко»:

В рамках сегодняшнего показа гостей встречает стенд «Марко». На нем представлена новая коллекция сезона весна-лето 2023 года. В первую очередь, цель этого стенда – поинтересоваться мнением покупателей, какие модели им нравятся, какие нравятся меньше, по какой причине. Мы постарались сделать, как обычно, актуальную, модную коллекцию, в которой присутствуют основные тренды будущего сезона: цепи, пастельные оттенки, толстые, массивные подошвы, причем это также и в детской коллекции, различные принты.

Жанна Дерябина:

Нам очень интересно, как эту коллекцию оценят детишки и их родители. Их мнение очень важно для нас. Изучив мнение наших покупателей, мы примем решение, стать этой обуви на полки наших фирменных магазинов или нет.

Татьяна Адамович, гость модного показа:

С «Марко» мы знакомы, я регулярно покупаю обувь для детей, также обувь «Марко» я покупаю для себя. Мы очень довольны этой продукцией. Меня всегда радует ассортимент.

Диана Адамович, гость модного показа:

Мне нравится обувь «Марко» за то, что она всегда следует трендам, не отстает от времени.

Виктория Титова, модель:

Совсем скоро я выйду на подиум, и в моем образе присутствует обувь «Марко». Очень удобно, несмотря на то что это высокая шпилька, большой каблук. Я считаю, что это очень комфортная обувь для моделей и вообще для обычной ходьбы по городу.

Жанна Дерябина:

Совместно с организаторами способствуем развитию детской моды в нашей стране. Мы в этот раз участвуем в двух показах: это показ Татьяны Ефремовой и показ дизайн-студии сестер Парфенович. Всю нашу обувь для показов мы взяли в наших фирменных магазинах.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Коллекция называется «Фиолетовый бриз». Она о лете, очень яркая, жизнерадостная, вдохновляющая. Я думаю, так же, как и обувь, которую я использовала.

Оксана Кавецкая:

Сегодня в коллекции «Марко» можно присмотреть для своих детишек новые тенденции, новые тренды. Ребенок может ощутить, как ему в этой обуви, насколько ему удобно и хорошо. С показов очень часто родители отправляются в магазин. Это здорово!