«С показов очень часто родители отправляются в магазин». Холдинг «Марко» представил новую коллекцию детской обуви

Оксана Кавецкая, руководитель агентства по организации модных событий MG Fashion Production:
Сегодня здесь у нас очень красивое мероприятие – это IMG Fashion Show. Это мероприятие сугубо для детей, для их родителей. Мы показываем детскую моду и, конечно же, приветствуем обувь только хорошего качества. Традиционно наш официальный партнер – это холдинг «Марко».
Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»:
Для компании «Марко» участие в этом мероприятии – великолепная возможность встретиться с нашими покупателями, показать нашу продукцию и получить обратную связь, ведь на этом празднике собрались все модники и модницы нашей страны.
Юрия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный Октябрь» холдинга «Марко»:
В рамках сегодняшнего показа гостей встречает стенд «Марко». На нем представлена новая коллекция сезона весна-лето 2023 года. В первую очередь, цель этого стенда – поинтересоваться мнением покупателей, какие модели им нравятся, какие нравятся меньше, по какой причине. Мы постарались сделать, как обычно, актуальную, модную коллекцию, в которой присутствуют основные тренды будущего сезона: цепи, пастельные оттенки, толстые, массивные подошвы, причем это также и в детской коллекции, различные принты.
Жанна Дерябина:
Нам очень интересно, как эту коллекцию оценят детишки и их родители. Их мнение очень важно для нас. Изучив мнение наших покупателей, мы примем решение, стать этой обуви на полки наших фирменных магазинов или нет.
Татьяна Адамович, гость модного показа:
С «Марко» мы знакомы, я регулярно покупаю обувь для детей, также обувь «Марко» я покупаю для себя. Мы очень довольны этой продукцией. Меня всегда радует ассортимент.
Диана Адамович, гость модного показа:
Мне нравится обувь «Марко» за то, что она всегда следует трендам, не отстает от времени.
Виктория Титова, модель:
Совсем скоро я выйду на подиум, и в моем образе присутствует обувь «Марко». Очень удобно, несмотря на то что это высокая шпилька, большой каблук. Я считаю, что это очень комфортная обувь для моделей и вообще для обычной ходьбы по городу.
Жанна Дерябина:
Совместно с организаторами способствуем развитию детской моды в нашей стране. Мы в этот раз участвуем в двух показах: это показ Татьяны Ефремовой и показ дизайн-студии сестер Парфенович. Всю нашу обувь для показов мы взяли в наших фирменных магазинах.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Коллекция называется «Фиолетовый бриз». Она о лете, очень яркая, жизнерадостная, вдохновляющая. Я думаю, так же, как и обувь, которую я использовала.
Оксана Кавецкая:
Сегодня в коллекции «Марко» можно присмотреть для своих детишек новые тенденции, новые тренды. Ребенок может ощутить, как ему в этой обуви, насколько ему удобно и хорошо. С показов очень часто родители отправляются в магазин. Это здорово!
Жанна Дерябина:
Если вам приглянулась какая-то пара на подиуме, то приглашаем в наши фирменные магазины.
*На правах рекламы.