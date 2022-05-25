Многие стремятся поскорее выйти из декретного отпуска. Почему женщины в Беларуси стали рожать гораздо позже?

Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, врач акушер-гинеколог:

Конечно, должна. Будучи акушером-гинекологом я вам могу сказать, что это очень сказалось, в том числе на нашей демографической ситуации. То есть, когда я пришла работать врачом, женщины рожали в 20-22 года. Это была норма, можно сказать так. Теперь наши женщины рожают гораздо позже. В этом году возраст первых родов сместился к 28-29 годам. Именно потому, что современная женщина считает, что она должна быть социально активна, работать. Только заняв определенное место в трудовом коллективе, в социальной лестнице, она начинает думать о том, что пора заводить детей.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это как раз самый распространенный стереотип – должна сначала сделать карьеру, потом завести детей. Но я хочу сказать, что работать легче, чем вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Поэтому очень многие женщины стремятся поскорее выйти из декретного отпуска.