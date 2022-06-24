«Сейчас тяжелее работать». Бывший генпрокурор рассказал о задачах, стоящих перед ведомством

Новости Беларуси. В воскресенье, 26 июня, белорусская прокуратура отметит свой 100-летний юбилей. В преддверии праздника по всей стране проходит масса торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня прокурорские работники собрались во Дворце Республики. Президент поздравил работников прокуратуры с юбилеем. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко пожелал прокурорским работникам и их близким здоровья, благополучия и новых свершений. В целом, сегодняшний вечер – это время воспоминаний. В том числе для Александра Конюка. Более пяти лет он возглавлял Генеральную прокуратуру Беларуси. За будущее ведомства, как признается, спокоен, потому что уверен, что Генеральная прокуратура всегда будет на высоте.

Александр Конюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении:

Сейчас тяжелее работать, сложнее. Это связано и с политическим моментом, и с тем, что много новых вопросов перед Генеральной прокуратурой поставлено Президентом. Но самое главное – это геноцид белорусов.

Уголовное дело о геноциде белорусского народа было возбуждено в апреле 2021 года. За это время сотрудники ведомства допросили более 15 тысяч свидетелей. Также изучили сотни мест массового уничтожения людей, даже в эти дни работа в полях не прекращается. Помощь оказывают и российские коллеги – прокуратуре Беларуси открыт доступ в местные архивы. Что касается документов, хранившихся на территории нашей страны, все они были досконально изучены еще в 1940-е годы. Некоторые из них представлены на тематической выставке во Дворце Республики.

Михаил Горелик, ведущий архивист отдела использования документов и информации Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Альбом был предоставлен нам во второй половине 1940-х годов Белорусской республиканской комиссией по расследованию немецких военных преступлений.