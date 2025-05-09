Новости по тегу #Михаил Горелик

Фронтовой документалист был достаточно ограничен в технических возможностях. Ведь, как и солдатам, им приходилось быть на передовой, где врагу было все равно, кого убивали.
Экспозиция посвящена вековому юбилею белорусского кинематографа, и это настоящее путешествие во времени через объектив, ведь на ней можно увидеть то, что долгие годы оставалось за кадром и недоступным для широкой общественности.
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