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Новости по тегу #Михаил Горелик

Снимали наступающую пехоту на бегу! Рассказываем, как работали фронтовые документалисты
09 мая 2025 11:50

Снимали наступающую пехоту на бегу! Рассказываем, как работали фронтовые документалисты

В рамках международного кинофестиваля «Лістапад» открылась фотовыставка «100 кадров»
04 ноября 2024 18:43

В рамках международного кинофестиваля «Лістапад» открылась фотовыставка «100 кадров»

«Сейчас тяжелее работать». Бывший генпрокурор рассказал о задачах, стоящих перед ведомством
24 июня 2022 17:51

«Сейчас тяжелее работать». Бывший генпрокурор рассказал о задачах, стоящих перед ведомством