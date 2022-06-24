«Благодарю вас за верность профессиональному долгу». Президент поздравил работников прокуратуры с юбилеем
Новости Беларуси. В воскресенье, 26 июня, белорусская прокуратура отметит свой 100-летний юбилей. В преддверии праздника по всей стране проходит масса торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня прокурорские работники собрались во Дворце Республики.
Полина Королева, корреспондент:
Сегодня во Дворце Республики атмосфера торжества. Концертная программа приурочена к 100-летнему юбилею Генеральной прокуратуры Беларуси. В одном зале находятся ветераны и молодое поколение. Старшие товарищи уверены, что свежие силы принесут свои плоды. Сегодня со сцены звучат поздравления и пожелания. Возможно, это та самая передышка перед тем, как все сотрудники Генеральной прокуратуры вернутся на рабочие места и будут делать все, чтобы в нашей стране жизнь стала еще лучше.
История отечественной прокуратуры началась 26 июня 1922 года. Накануне векового юбилея сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Александр Лукашенко. В своем обращении Президент поблагодарил прокуроров за верность долгу, преданность Родине и бережное отношение к исторической памяти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вековой юбилей – это веха, которая связывает воедино историю судеб многих поколений. Тех, кто стоял у истоков создания белорусской государственности, и тех, кто бережет лучшие традиции службы сегодня. Вы обеспечиваете национальную безопасность, защиту суверенитета и конституционного строя нашей страны. Благодарю вас за верность профессиональному долгу, преданность Родине и бережное отношение к исторической памяти народа. Сегодня для нас как никогда важны результаты проводимого вами расследования фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Собранные доказательства, установленные обстоятельства преступлений нацизма – это адекватный ответ на брошенный нам вызов. Сейчас надо сохранить самое ценное, что есть в нашей стране: мир, спокойствие, стабильность. Приумножить достижения белорусского народа, создать условия для дальнейшего укрепления, развития и процветания Беларуси. Защищая права граждан, интересы государства, прокуратура должна быть в авангарде решения этих задач.
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