«Благодарю вас за верность профессиональному долгу». Президент поздравил работников прокуратуры с юбилеем

Новости Беларуси. В воскресенье, 26 июня, белорусская прокуратура отметит свой 100-летний юбилей. В преддверии праздника по всей стране проходит масса торжественных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июня прокурорские работники собрались во Дворце Республики.

Полина Королева, корреспондент:

Сегодня во Дворце Республики атмосфера торжества. Концертная программа приурочена к 100-летнему юбилею Генеральной прокуратуры Беларуси. В одном зале находятся ветераны и молодое поколение. Старшие товарищи уверены, что свежие силы принесут свои плоды. Сегодня со сцены звучат поздравления и пожелания. Возможно, это та самая передышка перед тем, как все сотрудники Генеральной прокуратуры вернутся на рабочие места и будут делать все, чтобы в нашей стране жизнь стала еще лучше.

История отечественной прокуратуры началась 26 июня 1922 года. Накануне векового юбилея сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Александр Лукашенко. В своем обращении Президент поблагодарил прокуроров за верность долгу, преданность Родине и бережное отношение к исторической памяти.