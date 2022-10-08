Прямой эфир

«Сейчас самое важное – уборка листвы». В столице стартовали осенние субботники

08 октября 2022 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 8 октября стартовали субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время их проведения осенью будут приведены в порядок места отдыха, детские площадки и мемориальные комплексы. Пройдут и акции по озеленению. Сегодня же масштабная уборка началась с подъездов и дворов.

«Сейчас самое важное – уборка листвы». В столице стартовали осенние субботники-1

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Мы проводим первый субботник. Таких субботников будет еще много. Конечно же, еще не наступил вегетативный период, когда можно полноценно высаживать кустарники и деревья. Я думаю, это будет в последующем. Мы готовим почву. Сегодня подводится грунт. Сегодня копаются лунки для высадки, определяются места. Сейчас, конечно, самое важное – это уборка листвы на дворовых территориях, на наших улицах и проспектах.

«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногих из пункта временного содержания. Подробности здесь.

# Субботники в Беларуси # общество # Сергей Хильман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания
08 октября 2022 11:33

«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания

«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием
08 октября 2022 11:25

«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием

Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон
08 октября 2022 10:01

Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон