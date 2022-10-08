«Сейчас самое важное – уборка листвы». В столице стартовали осенние субботники

Новости Беларуси. В Минске 8 октября стартовали субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время их проведения осенью будут приведены в порядок места отдыха, детские площадки и мемориальные комплексы. Пройдут и акции по озеленению. Сегодня же масштабная уборка началась с подъездов и дворов.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Мы проводим первый субботник. Таких субботников будет еще много. Конечно же, еще не наступил вегетативный период, когда можно полноценно высаживать кустарники и деревья. Я думаю, это будет в последующем. Мы готовим почву. Сегодня подводится грунт. Сегодня копаются лунки для высадки, определяются места. Сейчас, конечно, самое важное – это уборка листвы на дворовых территориях, на наших улицах и проспектах.