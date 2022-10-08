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«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания

08 октября 2022 11:33
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Новости Беларуси. В Минске 8 октября стартовали субботники (подробнее здесь). К благоустройству и озеленению необычно подошли в Советском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания-1

Во дворах жилых домов по улице Широкой состоялась благотворительная акция «Фауна города». Благодаря ей можно было обзавестись четвероногим другом. Котят и одного щенка из пункта временного содержания животных привезли на знакомство с их потенциальными новыми хозяевами.

«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания-4

Светлана Воробей, начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда ЖКХ Советского района г. Минска:
Сегодня нашли дом малышам – котятам, щенку. Радость детей не передашь. Когда пришли сегодня дети из учреждения образования – мы с ними проводили викторину, они рисунки делали к конкурсу. Сострадание в каждом рисунке. А здесь живые, эти котята и щенки. Когда дети визжат, прыгают – это не передашь! Это то, что сегодня и надо, – общение с живой природой.

# Животные # общество # Светлана Воробей # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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