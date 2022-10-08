«Нашли дом малышам – котятам и щенку». Вот как в Минске искали новых хозяев четвероногим из пункта временного содержания

Во дворах жилых домов по улице Широкой состоялась благотворительная акция «Фауна города». Благодаря ей можно было обзавестись четвероногим другом. Котят и одного щенка из пункта временного содержания животных привезли на знакомство с их потенциальными новыми хозяевами.

Светлана Воробей, начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда ЖКХ Советского района г. Минска:

Сегодня нашли дом малышам – котятам, щенку. Радость детей не передашь. Когда пришли сегодня дети из учреждения образования – мы с ними проводили викторину, они рисунки делали к конкурсу. Сострадание в каждом рисунке. А здесь живые, эти котята и щенки. Когда дети визжат, прыгают – это не передашь! Это то, что сегодня и надо, – общение с живой природой.