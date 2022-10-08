Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон

Новости Беларуси. Ежегодный православный фестиваль «Радость», посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню матери, начнет работу 8 октября в Минске в культурном духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вниманию посетителей будут представлены стенды монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии и Греции.

В программе – спектакли, концерты, занимательные мастер-классы, выставка старинных икон, архивные кино- и фотодокументы. В общем, все, что служит развитию духовной культуры в обществе, а также укреплению семейных ценностей. Для тех, кто далек от церкви, фестиваль – повод познакомиться с православием, развеять многие мифы и стереотипы, задать волнующие вопросы священнослужителям.