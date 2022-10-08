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Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон

08 октября 2022 10:01
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Новости Беларуси. Ежегодный православный фестиваль «Радость», посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню матери, начнет работу 8 октября в Минске в культурном духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вниманию посетителей будут представлены стенды монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии и Греции.

В программе – спектакли, концерты, занимательные мастер-классы, выставка старинных икон, архивные кино- и фотодокументы. В общем, все, что служит развитию духовной культуры в обществе, а также укреплению семейных ценностей. Для тех, кто далек от церкви, фестиваль – повод познакомиться с православием, развеять многие мифы и стереотипы, задать волнующие вопросы священнослужителям. 

Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон-1

Андрей Лемешонок, протоиерей, духовник Свято-Елисаветинского монастыря:
Мы надеемся, что участники этого фестиваля, все те, кто приедет сюда предлагать продукцию своих рук, своих сердец, все это будет нужно и духовно важно для тех, кто войдет, соприкоснется с той красотой, радостью, которую может дать человеку только Бог.

Покровский православный фестиваль «Радость» проходит в Минске. В программе – спектакли, концерты, выставка старинных икон-4

Все это в окружении большой ярмарки изделий ручной работы и вкусной монастырской трапезы. Для юных посетителей приоткроется отдельный сказочный мир в «Детской гостиной», где запланировано более 40 мероприятий, включая творческие развивающие занятия, спектакли и игровые программы.

# Православные в Беларуси # общество # Андрей Лемешонок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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