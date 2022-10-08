«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием

Новости Беларуси. Ведущий дирижер Беларуси сегодня, 8 октября, отмечает юбилей. Народного артиста Александра Анисимова с 75-летием поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря многогранному дирижерскому таланту и чрезвычайной трудоспособности вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры, подарили счастливую сценическую судьбу многочисленным произведениям отечественных композиторов и радость встреч с высоким искусством настоящим ценителям классической музыки. Символично, что вместе с Александром Анисимовым в 2022 году отмечает юбилей Государственный академический симфонический оркестр, с которым неразрывно связан творческий путь дирижера. Белгосфилармония подготовила к юбилею маэстро большую концертную программу.