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«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием

08 октября 2022 11:25
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Новости Беларуси. Ведущий дирижер Беларуси сегодня, 8 октября, отмечает юбилей. Народного артиста Александра Анисимова с 75-летием поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря многогранному дирижерскому таланту и чрезвычайной трудоспособности вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры, подарили счастливую сценическую судьбу многочисленным произведениям отечественных композиторов и радость встреч с высоким искусством настоящим ценителям классической музыки.

Символично, что вместе с Александром Анисимовым в 2022 году отмечает юбилей Государственный академический симфонический оркестр, с которым неразрывно связан творческий путь дирижера. Белгосфилармония подготовила к юбилею маэстро большую концертную программу.

«Вы внесли заметный вклад в развитие белорусской культуры». Президент поздравил Александра Анисимова с 75-летием-4

Но не только на филармонической сцене получил признание Александр Анисимов. Он входит в плеяду самых авторитетных музыкантов нашего времени. Достижения дирижера востребованы в оперном и балетном театрах, симфоническом и вокальном жанрах, в исполнении современной и классической музыки.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Александр Анисимов # Фотофакт

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