Белорусские военные впервые участвуют в учениях стран ШОС в России

Новости Беларуси. Под Оренбургом на полигоне Донгуз проходит командно-штабное учение сил стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые в маневрах принимают участие белорусские военные подразделения.

Всего 5 500 военнослужащих. По сценарию белорусским военнослужащим совместно с личным составом воинских контингентов вооруженных сил Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России предстоит отразить наступление условного противника, перейти в наступление и разгромить его главные силы.