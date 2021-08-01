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«К этому шла и это получила». Что говорят 100-балльники о своих результатах ЦТ

01 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. В 9-й гродненской гимназии сразу две выпускницы стали обладательницами 100-балльных сертификатов по ЦТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Карина – по русскому, Анастасия – по биологии.

«К этому шла и это получила». Что говорят 100-балльники о своих результатах ЦТ-1

Девушки признаются, секрет успеха насколько прост, настолько и тернист, ведь за красивой цифрой – огромный труд: учеба, репетиры, курсы. Но в достижении заветной цели сил не жалели.

«К этому шла и это получила». Что говорят 100-балльники о своих результатах ЦТ-4

Карина Козловская, выпускница гимназии № 9 имени Ф.П. Кириченко:
Я участвовала еще в олимпиадном движении. И рассчитывала на 100 баллов, действительно. За день до централизованного тестирования я была спокойна. Языком я действительно занималась. Это был предмет, на который я рассчитывала, надеялась. И это даже было не удивление, когда увидела, обрадовалась. Я к этому шла и это получила.

«К этому шла и это получила». Что говорят 100-балльники о своих результатах ЦТ-7

Анастасия Лукашевич, выпускница гимназии № 9 имени Ф.П. Кириченко:
Я очень волновалась, что я могла просто поставить не туда крестик и все, уже бы 100 баллов не было, но повезло
– А принципиально важно было получить именно 100?
– Очень хотелось, потому что было потрачено очень много сил, времени, нервов.

Два года усердия, и общая мечта поступить в медицинский университет сбылась у обеих. Набор в вузы на бюджет завершен.

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# Вступительная кампания # общество # Карина Козловская # Анастасия Лукашевич # Фотофакт

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