Гарантированное рабочее место. Почему девушки всё чаще выбирают профессии с мужским характером

Новости Беларуси. Получить техническую профессию в Гродненском электротехническом колледже ежегодно немало желающих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Приемная кампания в разгаре, а вакантных мест осталось меньше 50. Житель агрогородка Озеры Никита Занемонский намерен побороться за место на обучение, хочет стать автослесарем. Ведь и отец, и два брата связаны с автомобилями, а он с детства помогает им в ремонте.

Никита Занемонский, абитуриент:

Есть возможность поехать в рейс или что-нибудь папе помочь, то я всегда только с ним.

- То есть ремонт тоже?

- Все. Мне сейчас более-менее проще стало: сижу, командую, а он крутит.

И здесь как раз такие руки нужны. Ведь подготовка в колледже ведется по двум профилям: энергетика и техническая эксплуатация автомобилей. Есть немало бонусов: учащиеся могут получить дополнительно права на управление автомобилем категорий В и С, дополнительную квалификацию «электросварщик ручной сварки» или пройти курсы по видеонаблюдению. А еще преподаватели научат, как открыть свое дело. И совсем не факт, что оно будет с мужским характером.