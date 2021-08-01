Гарантированное рабочее место. Почему девушки всё чаще выбирают профессии с мужским характером

Новости Беларуси. Получить техническую профессию в Гродненском электротехническом колледже ежегодно немало желающих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Получить техническую профессию в Гродненском электротехническом колледже ежегодно немало желающих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Приемная кампания в разгаре, а вакантных мест осталось меньше 50. Житель агрогородка Озеры Никита Занемонский намерен побороться за место на обучение, хочет стать автослесарем. Ведь и отец, и два брата связаны с автомобилями, а он с детства помогает им в ремонте.
Никита Занемонский, абитуриент:
Есть возможность поехать в рейс или что-нибудь папе помочь, то я всегда только с ним.
- То есть ремонт тоже?
- Все. Мне сейчас более-менее проще стало: сижу, командую, а он крутит.
И здесь как раз такие руки нужны. Ведь подготовка в колледже ведется по двум профилям: энергетика и техническая эксплуатация автомобилей. Есть немало бонусов: учащиеся могут получить дополнительно права на управление автомобилем категорий В и С, дополнительную квалификацию «электросварщик ручной сварки» или пройти курсы по видеонаблюдению. А еще преподаватели научат, как открыть свое дело. И совсем не факт, что оно будет с мужским характером.
Елена Сегодник, заместитель директора Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И.Счастного:
И в прошлом учебном году, и в нынешнем к нам пришли учиться девушки. Специальность будут получать «электроэнергетика», «техник-электроник», то есть, электроника механических транспортных средств. С прошлого года учится девушка, которая будет техником-механиком.
Во всех колледжах подчеркивают главный козырь для учащихся – конкурентоспособность и гарантированное рабочее место. Ведь сегодня на рынке труда очень востребованы и медперсонал среднего звена, и рабочие профессии. А в целом в какое бы учебное заведение ни подал документы абитуриент (среднее специальное или высшее), главное, чтобы выбор был осознанный, а профессия стала страстью всей жизни на благо обществу и стране.
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