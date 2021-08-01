120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со своими учениками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Назвали технику «Микола». Конструировали с нуля. Сами разработали и раму, и вилку, и ходовую часть.

Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И. Счастного:

Вилка у нас многорычажная, у нас есть даже патент на нее – это тоже изготовлено самими. Фара от мотоцикла «Минск», колесо от «Явы», руль изготовлен тоже самостоятельно. Вот упругий элемент для амортизаторов, он от мотоцикла «Иж».

Некоторые детали покупали, многие использовали от старых автомобилей. Например, водительское сиденье от Fiat, пассажирские от автобуса, задний мост от Ford Sierra, двигатель и коробка – от «Запорожца». Позаботились и о GPS-навигации на руле. При своих 40 лошадиных силах трицикл легко разгоняется до 120 километров в час.

Семен Самойло:

Подвеска у нас завышена, поэтому тут клиренс (дорожный просвет) довольно-таки приличный, чтобы при экстремальной езде где-то надо назад встать – сделано для этого. Все конструктивные элементы рамы рассчитаны и предусмотрены для того, чтобы здесь нагрузка на заднюю ось была порядка 300 килограммов.