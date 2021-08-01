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120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

01 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со своими учениками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-1

Назвали технику «Микола». Конструировали с нуля. Сами разработали и раму, и вилку, и ходовую часть.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-4

Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа имени ИСчастного:
Вилка у нас многорычажная, у нас есть даже патент на нее – это тоже изготовлено самими. Фара от мотоцикла «Минск», колесо от «Явы», руль изготовлен тоже самостоятельно. Вот упругий элемент для амортизаторов, он от мотоцикла «Иж».

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-7

Некоторые детали покупали, многие использовали от старых автомобилей. Например, водительское сиденье от Fiat, пассажирские от автобуса, задний мост от Ford Sierra, двигатель и коробка – от «Запорожца». Позаботились и о GPS-навигации на руле. При своих 40 лошадиных силах трицикл легко разгоняется до 120 километров в час.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-10

Семен Самойло:
Подвеска у нас завышена, поэтому тут клиренс (дорожный просвет) довольно-таки приличный, чтобы при экстремальной езде где-то надо назад встать – сделано для этого. Все конструктивные элементы рамы рассчитаны и предусмотрены для того, чтобы здесь нагрузка на заднюю ось была порядка 300 килограммов.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-13

Семен Самойло вспоминает, к железкам тянуло с детства, уже в 14 лет изготовил из старых деталей свой первый мотоцикл. Отучился на инженера, теперь обучает учащихся сварочным работам, а на кружке прививает любовь к техническому творчеству. Ежегодно самодельная техника участвует во всебелорусских выставках и слетах рационализаторов и изобретателей, всегда возвращается с наградами. В 2021 году их багги занял первое место. А сам педагог отмечен премией спецфонда Президента.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно-16

Семен Самойло: 
С 1 сентября набираем порядка 16 человек. Потом, как и везде, у нас проходит организационное собрание, и мы решаем, что будем делать в этом году.

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# Изобретения # общество # Галина Буро # Семен Самойло # Фотофакт

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