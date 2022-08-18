«Сегодня у нас всё чётко». Изменение в законодательстве, которое убережёт дольщиков от недобросовестных строителей

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

А когда в панельках люди уже перестанут шутить, что если сосед бросил ключи на пол, то кажется, что свалился кирпич?

Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:

Ну такая шутка еще с Советского Союза.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Просто перестаньте слушать, что делает сосед. Ольга Кузнецова:

Я живу сама в панельке, панелька 1996 года. Я не слышу, что делают соседи. Поэтому я за ними не слежу. Илона Волынец:

Вы не говорите «Будь здоров!», когда сосед чихнул? Ольга Кузнецова:

Да. Илона Волынец:

Есть ли спрос на арендное жилье? И будет ли оно дальше продвигаться?

Андрей Бугров:

Колоссальный спрос. И именно обращения от жителей столицы идут в части возможности получения арендной квартиры. Мы все с вами прошли через это. В советские времена собственниками квартир было не такое большое количество людей. Мы все жили в арендном жилье. Сегодня мы практически все живем в собственных квартирах. И это заслуга нашего государства и нашей государственной политики. Но вместе с тем арендное жилье – это очень действенный механизм для закрытия вопроса нуждаемости в улучшении жилищных условий. И это правильно. Ты сегодня хочешь – живешь в этой квартире, а завтра снял другую. Вообще аренда – это нормально. Это нормальная практика. Ее не надо бояться и надо вкладываться. И сегодня у нас государство только вкладывается в арендное жилье. Но почему бы сегодня частному застройщику не прийти и не заниматься арендным жильем? На долгосрочную перспективу. К сожалению, все хотят построить, продать, получить деньги. Стройте арендное жилье – будете получать постоянный фиксированный доход. Мы к этому придем, по крайней мере, минчане желают иметь арендное жилье, особенно категории, социально уязвимые. Наверное, это правильный подход для столицы и для всех регионов республики. Илона Волынец:

Еще небольшое изменение. В Беларуси отменяют жилищные облигации. Что надо здесь знать минчанам и вообще стоит ли принимать к сведению эту информацию?