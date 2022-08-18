«Сегодня у нас всё чётко». Изменение в законодательстве, которое убережёт дольщиков от недобросовестных строителей
Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
А когда в панельках люди уже перестанут шутить, что если сосед бросил ключи на пол, то кажется, что свалился кирпич?
Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
Ну такая шутка еще с Советского Союза.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Просто перестаньте слушать, что делает сосед.
Ольга Кузнецова:
Я живу сама в панельке, панелька 1996 года. Я не слышу, что делают соседи. Поэтому я за ними не слежу.
Илона Волынец:
Вы не говорите «Будь здоров!», когда сосед чихнул?
Ольга Кузнецова:
Да.
Илона Волынец:
Есть ли спрос на арендное жилье? И будет ли оно дальше продвигаться?
Андрей Бугров:
Колоссальный спрос. И именно обращения от жителей столицы идут в части возможности получения арендной квартиры. Мы все с вами прошли через это. В советские времена собственниками квартир было не такое большое количество людей. Мы все жили в арендном жилье. Сегодня мы практически все живем в собственных квартирах. И это заслуга нашего государства и нашей государственной политики. Но вместе с тем арендное жилье – это очень действенный механизм для закрытия вопроса нуждаемости в улучшении жилищных условий. И это правильно. Ты сегодня хочешь – живешь в этой квартире, а завтра снял другую. Вообще аренда – это нормально. Это нормальная практика. Ее не надо бояться и надо вкладываться. И сегодня у нас государство только вкладывается в арендное жилье. Но почему бы сегодня частному застройщику не прийти и не заниматься арендным жильем? На долгосрочную перспективу. К сожалению, все хотят построить, продать, получить деньги. Стройте арендное жилье – будете получать постоянный фиксированный доход. Мы к этому придем, по крайней мере, минчане желают иметь арендное жилье, особенно категории, социально уязвимые. Наверное, это правильный подход для столицы и для всех регионов республики.
Илона Волынец:
Еще небольшое изменение. В Беларуси отменяют жилищные облигации. Что надо здесь знать минчанам и вообще стоит ли принимать к сведению эту информацию?
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Такой соответствующий Указ главы государства уже принят. К сожалению, все объекты, так называемые долгострои, которые мы имели в прошлом (это и «Тамбаз», и «Волынь»), осуществлялись к реализации с привлечением выпуска жилищных облигаций. Данный механизм позволял заказчикам недобросовестным направлять не только на строительство жилья это финансирование, которое собиралось от граждан, но и на иные цели, которые не зависели от строительства: на собственную финансово-хозяйственную деятельность, на другие объекты.
Илона Волынец:
Этот Указ призван защитить тех самых дольщиков от недобросовестных строителей?
Ирина Гонтарева:
Да. У нас сегодня остается механизм долевого строительства. Там все прозрачно. Каждая организация-заказчик обязана открыть спецсчет, с которого не имеют права пойти эти деньги на иные цели кроме строительства. Поэтому данный механизм жилищных облигаций позволял как-то размывать это финансирование, которое поступало. А сегодня у нас все четко – договор долевого строительства на конкретную квартиру, конкретный объем финансирования идет на спецсчет.
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