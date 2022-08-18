Ширина путей – всего 75 сантиметров. Прокатились по узкоколейке на тепловозе, который доставляет торф

Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

Добытую партию торфа ждут на заводе. Сырье доставляют по узкоколейке. Эти пути шириной в 750 миллиметров – особая романтика отрасли. Добраться до торфяных массивов среди лесов и заболоченных территорий лучше способа не придумать.

– Наша задача – привезти торф на предприятие как можно скорее?

– Да.

– Возьмете с собой?

– Да, поднимайтесь. Узкоколейку здесь начали прокладывать параллельно строительству первой очереди.

Алексей Молочко, директор торфобрикетного завода:

Руденская узкоколейка являлась самой длинной в Республике Беларусь по протяженности. Мы, к сожалению, этот статус уже утратили. Протяженность узкоколейной железной дороги была более 40 километров. Там стояли пассажирские станции, это было очень востребованное сообщение между некоторыми деревнями. Транспорт мог не доходить, а узкоколейка всегда проходила. Сейчас на узкоколейке уже нет былой нагрузки. Людей на работу доставляют по автодороге. А вот для вывоза торфа с полей сквозь лесные тоннели она все так же незаменима.

Сейчас по-быстрому груз на заводе кидаем и едем обратно к тебе. Конечно, еще притянем. Дорога от месторождения до завода – 9 километров. Максимальная скорость грузового состава – 42 км/час, с горочки можно и быстрее. А вот на труднопроходимых участках (их здесь немало) скорость придется скинуть – действуют ограничения. «День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче? Подробнее здесь.

Ретролокомотив добавляет особого шарма такой поездке. У грибников и ягодников мультяшный тепловоз вызывает умиление. Около рельсов руками махают часто, и ты в ответ им свистком так бах! И они радуются.

Яна Шипко, корреспондент:

Если для нас такая поездка на мини-железной дороге – это увлекательный аттракцион, то в способе доставки торфа по узкоколейке есть рациональное звено. Например, сейчас мы везем одним рейсом 200 тонн, что значительно выгоднее, чем доставлять его автомобильным транспортом. Помимо экономии прелесть еще и в живописных видах за окном. На самом деле очень красиво! Летом лес красивый и зимой. Владислав пришел на узкоколейку по стопам дедушки. Он работал на этом же предприятии.