Ширина путей – всего 75 сантиметров. Прокатились по узкоколейке на тепловозе, который доставляет торф
Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».
Добытую партию торфа ждут на заводе. Сырье доставляют по узкоколейке. Эти пути шириной в 750 миллиметров – особая романтика отрасли. Добраться до торфяных массивов среди лесов и заболоченных территорий лучше способа не придумать.
– Наша задача – привезти торф на предприятие как можно скорее?
– Да.
– Возьмете с собой?
– Да, поднимайтесь.
Узкоколейку здесь начали прокладывать параллельно строительству первой очереди.
Алексей Молочко, директор торфобрикетного завода:
Руденская узкоколейка являлась самой длинной в Республике Беларусь по протяженности. Мы, к сожалению, этот статус уже утратили. Протяженность узкоколейной железной дороги была более 40 километров. Там стояли пассажирские станции, это было очень востребованное сообщение между некоторыми деревнями. Транспорт мог не доходить, а узкоколейка всегда проходила.
Сейчас на узкоколейке уже нет былой нагрузки. Людей на работу доставляют по автодороге. А вот для вывоза торфа с полей сквозь лесные тоннели она все так же незаменима.
Сейчас по-быстрому груз на заводе кидаем и едем обратно к тебе. Конечно, еще притянем.
Дорога от месторождения до завода – 9 километров. Максимальная скорость грузового состава – 42 км/час, с горочки можно и быстрее. А вот на труднопроходимых участках (их здесь немало) скорость придется скинуть – действуют ограничения.
«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче? Подробнее здесь.
Ретролокомотив добавляет особого шарма такой поездке. У грибников и ягодников мультяшный тепловоз вызывает умиление.
Около рельсов руками махают часто, и ты в ответ им свистком так бах! И они радуются.
Яна Шипко, корреспондент:
Если для нас такая поездка на мини-железной дороге – это увлекательный аттракцион, то в способе доставки торфа по узкоколейке есть рациональное звено. Например, сейчас мы везем одним рейсом 200 тонн, что значительно выгоднее, чем доставлять его автомобильным транспортом. Помимо экономии прелесть еще и в живописных видах за окном. На самом деле очень красиво! Летом лес красивый и зимой.
Владислав пришел на узкоколейку по стопам дедушки. Он работал на этом же предприятии.
Владислав Шелег, машинист тепловоза:
В управлении он нетяжелый, научить ездить можно абсолютно каждого. Но нужен постоянный уход.
Вместе с сокращением добычи торфа к концу 1970-х узкоколеек становилось все меньше. Между тем для торфодобытчиков эта мини-железка – кормилица. Для нас – экзотика, потому здесь всерьез задумываются об организации промышленного туризма. Тем более пассажирские вагончики тоже сохранились.
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