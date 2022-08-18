«Строительство на этом объекте возобновлено». Как в Минске решается проблема с долгостроями?

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Еще один болезненный вопрос – это долгострои в Минске, которых, судя по статистике, становится меньше. Но есть обманутые дольщики. Мы видим, что пока не удается полностью решить эту проблему. Какое их количество в городе?

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

На сегодня у нас остался такой один объект, по которому заказчик не смог выполнить свои обязательства, и остались люди, брошенные на произвол судьбы. Но и по нему вопрос уже решен. Это бывший дом на проспекте Дзержинского – «Грушевский посад», на слуху. Сегодня Указом главы государства уже определили нового заказчика – УКС «Запад». Определена генподрядная организация, которая входит в состав ГПУ «Минскстрой» – это «Стройтрест № 4». Разработана проектная документация, полностью восстановлена на объект, так как после прошлого заказчика не удалось нам эту документацию изыскать. С мая строительство на этом объекте возобновлено. Раз в месяц администрация Московского района по территориальной принадлежности собирает дольщиков, доводим всю информацию, чтобы люди имели представление, когда и что будет завершаться, что их не бросили. На сегодня это крайний такой объект, который у нас оставался проблемным. Все остальные дома имеют своих заказчиков, строительно-монтажные работы ведутся. Да, бывают проблемные вопросы, не без этого. Процесс строительства живой. Имеет место и задержка поставки оборудования в связи со сложившейся логистической цепочкой, прервавшейся в этом году. Есть и проблемы с финансированием, где-то не вовремя кредитные ресурсы выделялись, проблемные вопросы. Тем не менее строительство жилья у нас сегодня ведется под контролем.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Знаете, что на этом примере самое главное? То, что государство решает вопрос тех бандитов, которые обманули людей, вывели деньги в Польшу, отлично там себя чувствуют. И государство решает вопрос людей. Именно государство. И поэтому, если говорить о долгостроях, вспомните советские времена. Там раньше на стройку устроишься – 5-6 лет ты строишь этот дом. Хорошие дома, кстати. Илона Волынец:

Сейчас 5-6 лет – это уже много. Андрей Бугров:

И нам кажется, что это долго. Конечно, хочется быстрее. Но есть технологические процессы, надо это понимать. Но вместе с тем ко мне как к депутату не поступило ни одного обращения от жителей столицы на государственного застройщика. Потому что это качество, это гарантии. Вместе с тем некоторые коммерческие застройщики имеют проблему несвоевременности ввода жилья. Хотя за этим со стороны города и государства – колоссальный контроль.

Илона Волынец:

Мне кажется, что слово «долгострой» у всех минчан – равно иранский объект на проспекте Независимости. Годами стоит это здание, и наконец-то принято решение по этому объекту по поручению главы государства. Этот объект превратится в торговый центр. И тут возникает много вопросов. Кто же будет дальше заниматься? Все-таки его надо приводить в порядок. Какая строительная организация этим займется? Ирина Гонтарева:

Сейчас решается механизм, как будет завершаться этот объект. Рассматривается возможность его функционального наполнения, что там будут не только наши минские предприятия торговли, но и также со всей республики будут.