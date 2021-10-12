«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?

Новости Беларуси. В Беларуси увеличилось примерно на треть потребление дров. Это связано с тем, что прошлый отопительный сезон выдался довольно холодным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Держать батареи или печи теплыми белорусы вынуждены были даже поздней весной. Но сегодня некоторые решили нагреться на этой теме и стали преподносить информацию обществу, что якобы в стране, территория которой на 40 % состоит из леса, невозможно заказать или приходится долго ждать дрова. Подробности в материале Виктора Пралича.

За погоду в доме у жителей Витебской области сегодня отвечают частные компании, облтоп и лесхозы. За сутки только лесники обеспечивают дровами до полутора тысяч заявок от населения.

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Запастись дровами в лесхозах сегодня можно сразу несколькими способами. От самозаготовки, когда пилить и рубить вы будете сами на выделенном участке, до доставки колотых дров прямо домой.

Александр Голубев, главный инженер Витебского лесхоза:

У нас на 1 октября было записано порядка 170 человек на дрова. До 11-го числа (плюс-минус 15-е число) мы удовлетворили потребность в дровах порядка 100 заявлений. Соответственно, по Витебскому лесхозу я не считаю, что у нас какой-то дефицит дров.

Жительница деревни Койтово Любовь Тодосичук не первый год заказывает дрова у местного лесхоза. Дом, хозяйство. За сезон сырья уходит прилично. Конечно, зависит от погодных условий, а потому – наперед не прогадаешь.

Любовь Тодосичук, жительница деревни Койтово:

Поехал, на той неделе заказал, а сегодня привезли. Поехал, заплатил – дрова привезли. Каждый год заказываем. Вовремя привозят. Прямо во двор. Довольны. В 2021 году спрос на дрова среди населения вырос на 30 %. В Министерстве такой ажиотаж связывают с морозной зимой. Этот отопительный сезон стартовал на несколько недель раньше. Не исключено, что это вызвало всплеск заявок на приобретение дров.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Дрова, как правило, готовят с весны. И не потому, что доступность сырья, его стоимость. Дрова нужно заготовить, их нужно поколоть, и они банально должны высохнуть. Здесь некое напряжение есть, но я ответственно заявляю, что мы это напряжение сняли. «У нас весь лесной фонд оцифрован». Виталий Дрожжа о ценах на древесину, экспорте и перспективах отрасли – читать здесь.

Лесхозы – не единственный поставщик тепла в дома белорусов. Свою лепту вносит и облтоп. В листе ожидания в пригороде Витебска около тысячи домовладений. Отсюда ежедневно уезжают к потребителю около 6-7 машин.