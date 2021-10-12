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«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?

12 октября 2021 18:19
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличилось примерно на треть потребление дров. Это связано с тем, что прошлый отопительный сезон выдался довольно холодным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Держать батареи или печи теплыми белорусы вынуждены были даже поздней весной. Но сегодня некоторые решили нагреться на этой теме и стали преподносить информацию обществу, что якобы в стране, территория которой на 40 % состоит из леса, невозможно заказать или приходится долго ждать дрова.

Подробности в материале Виктора Пралича.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-1

За погоду в доме у жителей Витебской области сегодня отвечают частные компании, облтоп и лесхозы. За сутки только лесники обеспечивают дровами до полутора тысяч заявок от населения.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-4

Мы работаем по предварительной записи. Можем вас записать, поставить на очередь.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-7

Запастись дровами в лесхозах сегодня можно сразу несколькими способами. От самозаготовки, когда пилить и рубить вы будете сами на выделенном участке, до доставки колотых дров прямо домой.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-10

Александр Голубев, главный инженер Витебского лесхоза:
У нас на 1 октября было записано порядка 170 человек на дрова. До 11-го числа (плюс-минус 15-е число) мы удовлетворили потребность в дровах порядка 100 заявлений. Соответственно, по Витебскому лесхозу я не считаю, что у нас какой-то дефицит дров.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-13

Жительница деревни Койтово Любовь Тодосичук не первый год заказывает дрова у местного лесхоза. Дом, хозяйство. За сезон сырья уходит прилично. Конечно, зависит от погодных условий, а потому – наперед не прогадаешь.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-16

Любовь Тодосичук, жительница деревни Койтово:
Поехал, на той неделе заказал, а сегодня привезли. Поехал, заплатил – дрова привезли. Каждый год заказываем. Вовремя привозят. Прямо во двор. Довольны.

В 2021 году спрос на дрова среди населения вырос на 30 %. В Министерстве такой ажиотаж связывают с морозной зимой. Этот отопительный сезон стартовал на несколько недель раньше. Не исключено, что это вызвало всплеск заявок на приобретение дров.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-19

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Дрова, как правило, готовят с весны. И не потому, что доступность сырья, его стоимость. Дрова нужно заготовить, их нужно поколоть, и они банально должны высохнуть. Здесь некое напряжение есть, но я ответственно заявляю, что мы это напряжение сняли.

«У нас весь лесной фонд оцифрован». Виталий Дрожжа о ценах на древесину, экспорте и перспективах отрасли – читать здесь.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-22

Лесхозы – не единственный поставщик тепла в дома белорусов. Свою лепту вносит и облтоп. В листе ожидания в пригороде Витебска около тысячи домовладений. Отсюда ежедневно уезжают к потребителю около 6-7 машин.

«Человек 10-15 звонят». Как в Беларуси решили дровяной кризис и чем вызван резкий спрос на такое сырьё?-25

Нина Иванова, главный бухгалтер Витебскоблтоп:
У нас договоренность такая идет, что в месячный период должны обеспечить человека с момента поступления заявки. Сроки такие не нарушаем. В день сейчас порядка человек 10-15 звонят, что надо дрова. Хотелось бы, чтобы население заблаговременно готовилось к отопительному сезону, не вызывая такого ажиотажа, как в этом году.

Готовьте сани летом (в шутку призывают специалисты), чтобы горячая пора не наступила в разгар холодов.

# Государственная лесная политика # общество # Виктор Пралич # Александр Голубев # Виталий Дрожжа # Фотофакт

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