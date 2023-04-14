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Председатель Верховного Суда России: Лукашенко хорошо знает, как работает правосудие в Беларуси

14 апреля 2023 13:39
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Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое мнение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы застолбили эти направления». Лукашенко о судебном строительстве в Беларуси. Читать здесь.

Председатель Верховного Суда России: Лукашенко хорошо знает, как работает правосудие в Беларуси-1

Разговор получился довольно открытым и неформальным. Такую оценку сегодняшней встрече по ее завершении дали сами участники.

Председатель Верховного Суда России: Лукашенко хорошо знает, как работает правосудие в Беларуси-4

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда России:
Нам было приятно, что Президент Республики Беларусь очень глубоко знает все вопросы, связанные с деятельностью, с осуществлением правосудия в вашей республике. И проблемы, и те системные последовательные меры, которые принимались и Президентом республики, Верховным Судом Республики Беларусь, чтобы усовершенствовать судопроизводство, сделать доступ к правосудию более свободным, открытым. И упростить правосудие, устранить ненужные процедуры, загромождающие его.

Коллектив Верховного Суда подарил Президенту книгу по истории белорусского правосудия.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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