Председатель Верховного Суда России: Лукашенко хорошо знает, как работает правосудие в Беларуси

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое мнение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда России:

Нам было приятно, что Президент Республики Беларусь очень глубоко знает все вопросы, связанные с деятельностью, с осуществлением правосудия в вашей республике. И проблемы, и те системные последовательные меры, которые принимались и Президентом республики, Верховным Судом Республики Беларусь, чтобы усовершенствовать судопроизводство, сделать доступ к правосудию более свободным, открытым. И упростить правосудие, устранить ненужные процедуры, загромождающие его.