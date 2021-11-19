«Сегодня помогала Следственному комитету». Поговорили с волонтёрами-переводчиками в лагере беженцев

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка двух тысяч человек, для которых это уже 12 сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит сейчас в лагере беженцев, узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Медики продолжают дежурить у центра, сегодня больше обращений, чем вчера. Здесь же работают около 20 волонтеров-переводчиков, они помогают и медикам, и следователям. Сейчас имеем возможность поговорить с одной из девушек-переводчиков. Ее зовут Карина, это студентка третьего курса Гродненского университета. Карина, как давно вы здесь находитесь, чем занимаетесь? Какую помощь оказываете?

Карина Дорутова, студентка филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Нахожусь здесь второй день, прибыли вчера. Мы переводим. Я вчера работала на скорой, сегодня помогала Следственному комитету. Сергей Шуманский:

С какими просьбами обращаются к медикам? Карина Дорутова:

В основном переохлаждение, потому что долго находились в лесу. Вчера прибыло намного больше беженцев, чем было утром. Приходят с маленькими детьми. Но есть и люди с хроническими заболеваниями, которым требуются лекарства, но медики не располагают такими лекарствами, поэтому обращаются к Красному Кресту. И они везут. Сергей Шуманский:

То есть проблем с медицинским обслуживанием нет?