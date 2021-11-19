«Сегодня помогала Следственному комитету». Поговорили с волонтёрами-переводчиками в лагере беженцев
Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка двух тысяч человек, для которых это уже 12 сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что происходит сейчас в лагере беженцев, узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Медики продолжают дежурить у центра, сегодня больше обращений, чем вчера. Здесь же работают около 20 волонтеров-переводчиков, они помогают и медикам, и следователям. Сейчас имеем возможность поговорить с одной из девушек-переводчиков. Ее зовут Карина, это студентка третьего курса Гродненского университета. Карина, как давно вы здесь находитесь, чем занимаетесь? Какую помощь оказываете?
Карина Дорутова, студентка филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Нахожусь здесь второй день, прибыли вчера. Мы переводим. Я вчера работала на скорой, сегодня помогала Следственному комитету.
Сергей Шуманский:
С какими просьбами обращаются к медикам?
Карина Дорутова:
В основном переохлаждение, потому что долго находились в лесу. Вчера прибыло намного больше беженцев, чем было утром. Приходят с маленькими детьми. Но есть и люди с хроническими заболеваниями, которым требуются лекарства, но медики не располагают такими лекарствами, поэтому обращаются к Красному Кресту. И они везут.
Сергей Шуманский:
То есть проблем с медицинским обслуживанием нет?
Карина Дорутова:
Нет. Все хорошо.
Сергей Шуманский:
А что со следователями. Вы, наверное, слышали истории людей, как они пережили эти силовые действия?
Карина Дорутова:
Да, следователи расспрашивают людей, как они провели последние дни на границе. Рассказывают, что обливали газом, обливали из водометов. Очень много жалоб, что попадало в глаза, глаза пекут до сих пор, но им была оказана своевременная медицинская помощь, когда они обращались в скорую.
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Сергей Шуманский:
Сегодня Президент поручил усилить меры безопасности в самом логистическом центре. В первую очередь это поручение направлено к сотрудникам МЧС и губернатору Каранику. Обеспечить противопожарную безопасность. Людей много, большое скопление, может случиться все что угодно. Стоит отметить, что здесь и до поручения главы государства все было в порядке. Также на сотрудников Погранкомитета и правоохранителей возложена ответственность за общий порядок в лагере.
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