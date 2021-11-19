В лесу нашли беременную женщину, а в автолавке будут готовить шаурму. Новости из лагеря беженцев на границе

Сергей Шуманский, корреспондент: Мы продолжаем следить за ситуацией беженцев на границе. Сейчас у логистического центра очень оживленно. Здесь находится примерно 2 000 беженцев, которые есть на белорусско-польской границе. Уже нет ни одного человека в полевом лагере на улице. Недавно подъехала гуманитарная помощь, ее уже раздали, заканчивается горячее питание. Сегодня военные предложили гречку с тушенкой. Очень большой ажиотаж возле автолавки, там скапливаются большие очереди. Буквально несколько минут назад подъехала машинка, там будут готовить шаурму для беженцев. Там сразу же выстроилась большая очередь. Проблем с питанием люди абсолютно не испытывают, 8 тонн продуктовых наборов каждый день получают беженцы.

Сергей Шуманский:

Несмотря на активность на площадке, где подвозят горячее питание, раздают гуманитарную помощь, многие беженцы еще остаются в центре, высыпаются после предыдущих холодных ночей, которые они провели на улице. Увеличивается количество обращений к медикам. Сегодня белорусские пограничники обнаружили в лесу 25-летнюю беременную женщину, ее доставили в больницу, сейчас выясняют, как она там оказалась. Всего в больнице сейчас четыре человека. Официально пока зарегистрирован только один случай коронавируса, но всех беженцев обеспечили масками, они ими активно пользуются. Был подготовлен пункт вакцинации для них, завезли много порций китайской вакцины, но никто не воспользовался пока этой услугой, потому что они все привиты на родине, есть у всех ковид-паспорта.