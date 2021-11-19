«Курить можно только на улице». В лагере беженцев усиливают меры безопасности

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 тысяч человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности данных граждан пребыванию в логистическом центре. Для этого организовано круглосуточное дежурство личного состава с целью исключить риск возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. Данный объект обеспечен первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом. Нами проведены работы по оперативному использованию эвакуационных выходов, а также проводятся работы по недопущению курения внутри помещения и пользования открытым огнем. Курение допускается только на улице. Прошедшая ночь, к счастью, отметилась без чрезвычайных происшествий. Все прошло достаточно спокойно, будем в таком же режиме отрабатывать и дальше.

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