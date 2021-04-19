Владимир Кухарев потребовал у ЖКХ обеспечить оперативное решение вопросов минчан
Новости Беларуси. Генеральная уборка в Минске будет продолжена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое поручение дал ответственным службам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Особое внимание нужно обратить на состояние частного сектора, промзон, территорий, прилегающих к МКАД.
Затронули и коммунальную сферу. «Минскводоканалу» поручено максимально сократить случаи аварийности и в течение летнего периода провести все необходимые для этого работы. Упреждение аварий касается также поставщиков электроэнергии и теплоснабжения.
Почти четверть обращений поступивших в контакт-центр 115 – вопросы ЖКХ. Поставлена задача работать на опережение и обеспечить оперативное решение волнующих минчан вопросов. Руководство районных администраций должно увеличить количество приемов граждан, чтобы у жителей была возможность обсудить проблемы и добиться их решения на местах.