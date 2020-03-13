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«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске

13 марта 2020 07:24
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От сайта до социальных сетей. Региональные СМИ с каждым днем все больше и больше интегрируют во все сферы жизни. Задача – не только освещать события своего района или города, но и быть в постоянном интерактиве с аудиторией. Эти и многие другие темы обсуждали в минувшие дни в столице с ведущими преподавателями белорусских ВУЗов, представителями министерства информации и руководителями информационных агентств.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Мы решили собрать наших партнеров, наши региональные редакции для того, чтобы аккумулировать лучший опыт, и с другой стороны аккумулировать проблемы, которые возникают. Нужно убедить местную власть, которая выступает учредителем большинства региональных изданий, вложиться в цифровизацию своих региональных СМИ.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-4

Семинар, организованный Белорусским союзом журналистов, позволил обсудить новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке региональных изданий. У участников была возможность в режиме онлайн пообщаться с коллегами из Кыргызстана, Армении, Северной Осетии и Москвы.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-7

Алена Родовская, руководитель радиостанции «ZЕФИР FM»:
Стало понятно, что сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста. Наши читатели хотят правду и защищать общественные интересы.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-10

Мариам Табагари, корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости»:
Мы, как областные агентства, еще только подходим к этому этапу и очень интересные примеры крупных минских изданий, как они развиваются в этом направлении. Много нового сегодня узнали, как работать сегодня и завтра.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-13

Общая численность подписчиков районных газет в центральном регионе в самых популярных социальных сетях достигает почти 200 тысяч. В ближайшей перспективе эта цифра будет расти.

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске-16

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Алена Родовская # Мариам Табагари # Фотофакт # сми

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