«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске

От сайта до социальных сетей. Региональные СМИ с каждым днем все больше и больше интегрируют во все сферы жизни. Задача – не только освещать события своего района или города, но и быть в постоянном интерактиве с аудиторией. Эти и многие другие темы обсуждали в минувшие дни в столице с ведущими преподавателями белорусских ВУЗов, представителями министерства информации и руководителями информационных агентств.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Мы решили собрать наших партнеров, наши региональные редакции для того, чтобы аккумулировать лучший опыт, и с другой стороны аккумулировать проблемы, которые возникают. Нужно убедить местную власть, которая выступает учредителем большинства региональных изданий, вложиться в цифровизацию своих региональных СМИ.

Семинар, организованный Белорусским союзом журналистов, позволил обсудить новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке региональных изданий. У участников была возможность в режиме онлайн пообщаться с коллегами из Кыргызстана, Армении, Северной Осетии и Москвы.

Алена Родовская, руководитель радиостанции «ZЕФИР FM»:

Стало понятно, что сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста. Наши читатели хотят правду и защищать общественные интересы.

Мариам Табагари, корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости»:

Мы, как областные агентства, еще только подходим к этому этапу и очень интересные примеры крупных минских изданий, как они развиваются в этом направлении. Много нового сегодня узнали, как работать сегодня и завтра.