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Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды

13 марта 2020 07:12
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Новости Беларуси. Белорусские энергетики устраняют последствия сильного ветра, который обрушился на страну вечером 12 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как сообщают в «Белэнерго», работы велись всю ночь и сейчас продолжаются. В основном в Витебской области. На данный момент, электроснабжение восстановлено более чем в 900 населенных пунктах. В организации отметили, что в основном от удара стихии пострадали мелкие деревни и хутора, но энергетики прикладывают все усилия для восстановления систем электроснабжения.  

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды-1

В пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе из-за сбоев в электропитании приостановлено оформление транспорта. В Гродненской региональной таможне попросили всех, планирующих поездки в этом направлении, учитывать полученную информацию. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.   

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды-4

Немало проблем сильный ветер доставил и минчанам. Социальные сети этим утром буквально пестрят фото и видеокадрами последствий ранней грозы.  

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что по данным на 6 утра, после грозового фронта повреждены кровли трех жилых домов в Березино Минской области.   

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды-7

Зафиксированы 63 случая падения деревьев – больше всего в Минской и Брестской областях. В результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.   

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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