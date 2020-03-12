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«Пока яму не засыплют, движение прекращалось». Как эвакуировали жителей в начале ВОВ в Минск

12 марта 2020 21:00
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Пока яму не засыплют, движение прекращалось». Как эвакуировали жителей в начале ВОВ в Минск-1

Эвакуация началась около двух часов дня, колонна машин с людьми двинулась к Минску. По обе стороны дороги – танки.

«Пока яму не засыплют, движение прекращалось». Как эвакуировали жителей в начале ВОВ в Минск-4

Вячеслав Скуценя, житель Белостока в июне 1941 года:
Не давали отступать, нарушали это движение. Получалось так, что бомбу одну сбросят впереди, яма образуется, и если место болотистое справа и слева дороги, значит, машины не могут проехать. И пока эту яму не засыплют (то ли военные, то ли кто), движение фактически прекращалось.

Почему жителя Белостока война в начале не испугала, и причём тут библиотека?

«Пока яму не засыплют, движение прекращалось». Как эвакуировали жителей в начале ВОВ в Минск-7

# Великая Отечественная война # общество # Вячеслав Скуценя # Фотофакт

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