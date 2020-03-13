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Бесплатные консультации проведут нотариусы Беларуси

13 марта 2020 07:11
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Новости Беларуси. 13 марта белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бесплатные консультации проведут нотариусы Беларуси-1

Благотворительная акция приурочена к празднованию Дня Конституции Беларуси, которую мы отметим уже через несколько дней. В ней участвуют все нотариальные конторы и бюро. Кроме того, свою помощь гражданам окажут и адвокаты страны.

Бесплатные консультации проведут нотариусы Беларуси-4

Полный список всех адресов, а также графики работы можно уточнить на сайте нотариальной палаты и республиканской коллегии.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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