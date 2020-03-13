Бесплатные консультации проведут нотариусы Беларуси

Новости Беларуси. 13 марта белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 марта белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительная акция приурочена к празднованию Дня Конституции Беларуси, которую мы отметим уже через несколько дней. В ней участвуют все нотариальные конторы и бюро. Кроме того, свою помощь гражданам окажут и адвокаты страны.
Полный список всех адресов, а также графики работы можно уточнить на сайте нотариальной палаты и республиканской коллегии.